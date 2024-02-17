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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「描繪我的生涯夢想藍圖」　更保屏東分會協助更生人就業

▲▼財團法人臺灣更生保護會屏東分會辦理「描繪我的生涯夢想藍圖」就業促進團體輔導活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會屏東分會辦理「描繪我的生涯夢想藍圖」就業促進團體輔導活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了協助更生人就業、順利復歸社會，財團法人臺灣更生保護會屏東分會結合勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心，在上個月辦理「描繪我的生涯夢想藍圖」就業促進團體輔導活動，希望透過活動，幫助更生人儘速找到人生方向。

本次「描繪我的生涯夢想藍圖」就業促進團體輔導活動，分別於1月16日、17日在法務部矯正署屏東監獄團體輔導教室舉行，計有15名收容人參與。活動邀請高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系陳政智副教授擔任本次課程講師；進入主題前，講師透過幾何圖形中畫出五官，是一項有趣的破冰活動，既可以培養創造力，又可以促進團體成員之間的交流。

講師在課程內容中提到，我們不是在「選工作」，而是「經營人生」，工作不是只為了薪水，也在尋找一種生活型態和交到的朋友類型，薪水不夠，一定不快樂，但薪水增加，卻不一定會帶給你快樂。促使學員在選擇工作時，也該把薪水、年終分紅、福利以外的事情，慎重納入自己的考慮，誘發其有不同面向的思考模式，創建一個激發不同思維的環境，促使超越傳統思考框架。

講師運用社會工作中常見的特質因素論、William Glasser的選擇理論、Swain的生涯規劃模式等多種理論來加強和驗證教學效果，不僅可以更好地解釋學習現象，還能採取更有效的教學方法，提高學員的學習體驗，鼓勵學員給自己一點壓力，人生才會有可能有突破口，把壓力視為一種學習和成長的機會，這種心態轉變可以幫助更好地處理挑戰，同時促進你的個人和專業的突破。

經過一系列的課程及演說，學員阿志（化名）有感而發，透過本次活動瞭解到生涯規劃的意義，表示從此之後的座右銘是「創造被利用的價值」，從不斷學習和提升技能，嘗試自己主動地解決問題，主動參與團隊活動，拓展人際網絡，同時提供更多被利用的機會。阿志的發言也啟發現場學員的學習興趣，並激發他們主動參與、探索和學習的動力。

更保屏東分會一直以來提供當地監所收容人出監前轉銜服務，俾利其出監後能在最短時間內重返家庭、融入社會，降低再犯率，並建立更具支持性的社會環境。

▼「描繪我的生涯夢想藍圖」講師帶領的破冰活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼財團法人臺灣更生保護會屏東分會辦理「描繪我的生涯夢想藍圖」就業促進團體輔導活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

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