1份500！拿500萬幫郭台銘買連署書　屏東縣議長周典論遭起訴

▲屏東縣議長周典論 。（圖／取自周典論臉書)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議長周典論等人替郭台銘競選總統連署賄選案，屏東地檢署今(22)日偵結，依違反總統副總統選舉罷免法起訴周典論，並以他否認，沒有悔意，建請法院判處重刑；另同案潮州鎮長周品全3人緩起訴處分。在押的周典論在起訴後將移審法院，而其女兒周孟蓉也涉案，由檢方另外分案調查中。

起訴書表示，周典論為屏東縣縣議會議長，他與潮州鎮鎮長周品全，以及陳姓潮州鎮鎮公所約聘僱課員，潮州鎮某宮廟黃姓堂主，潘婦為黃男配偶，明知對於連署人不得行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，竟共同基於對於連署人交付賄賂而使其為特定人連署之犯意聯絡。

周典論於112年9月初某日晚間，在屏東縣新園鄉住處交付周品全150萬元，再於同年月中旬某日晚間，在上址住處交予周品全350萬元，要求周品全以每份連署書500元蒐集連署書。

周品全將其中10萬元交給陳男，作為處理連署相關事宜之費用；陳男則於112年10月初，要求黃姓宮廟堂主在宮廟成立連署站，並以每份連署書500元之對價邀約黃男及其配偶向他人蒐集。

黃男、潘婦應允後，以每份連署書200元之對價向黃姓民眾等多人邀集連署，而於連署期間，陳男初向黃男取得數十份連署書，並以每份連署書500元之對價交付連署書費用予黃男，嗣經檢警調等專案小組深入追查、溯源查獲偵查終結，將5人起訴。

其中周品全4人犯後坦承犯行，認以緩起訴處分為適當；緩起訴期間均為3年，而周品全、陳男、潘男、黃婦4人應於緩起訴處分確定之日起算6個月內，分別向公庫支付新臺幣50萬、20萬元、10萬元、10萬元。