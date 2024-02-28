iPhone地圖標「台灣省」登熱搜第一！微博嗨翻：蘋果圈粉

▲有中國網友發現，蘋果地圖顯示「台灣省」。（圖／翻攝自微博）

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（27）日「台灣省」3字突然登上微博熱搜，甚至一度是榜上第一，因為有中國網友發現，iPhone的地圖APP顯示台灣是「台灣省」，紛紛轉發笑呼，「很好！這不就是本來應該有的樣子嗎」、「台灣省公務員什麼時候可以考？我要提前準備了。」但也有人吐槽，「自嗨，只有大陸地區的地圖才這樣顯示」、「看了一眼我的沒有。」

有微博網友27日發文，「Apple蘋果地圖把中國台北改成台灣省了，很好！這不就是本來應該有的樣子嗎？」截圖掀起熱議後，他還在評論處笑呼，「聽說這條火了！台灣是我國領土不可分割的一部分！」還因此要辦抽獎，「整頓評論區，關注我評論此條微博，一周後抽取5個人，每人100塊紅包（約439新台幣）。」

▲「台灣省」一度是熱搜第一，不過28日上午已掉到第4。（圖／翻攝自微博）

就有不少人嗨翻轉發，「五月天、許光漢必須回到我的懷抱」、「蘋果在圈粉」、「原有的樣子才是真實的樣子嘛」、「一點都不能少」、「我可以不辦簽證，直接飛去玩嗎？」

不過，更多網友紛紛搖頭，突破盲點指出，蘋果地圖在中國是「高德地圖」提供服務，用其他國家地區的蘋果地圖的話，基本上依然顯示為「台灣台北」，「好搞笑，高德本來就是中國的公司」、「看了一眼，我的高德沒有」、「蘋果地圖被我卸載了，高德百度暫時沒有」、「自嗨夠了沒？高德源而已」、「只有大陸地區的地圖才這樣顯示。」

▼實際查找，並沒有看到被改為「台灣省」。（圖／記者鄺郁庭攝）