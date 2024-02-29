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英麻疹病例激增「倫敦爆發群聚」　啟動孩童疫苗接種推廣

▲▼ 疫苗,接種,注射,施打疫苗。（示意圖／CFP）

▲數據顯示，英格蘭地區去年所有類型的疫苗接種均未達世界衛生組織（WHO）訂定的95%施打目標。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣麻疹疫情擴大，英國同樣面臨麻疹個案增加。英國衛生安全局（UKHSA）29日啟動孩童疫苗運動，提高孩童疫苗接種率，要在麻疹疫情日益惡化之際，採取行動緊急扭轉疫苗接種率下滑的局面。

天空新聞、路透等報導，英國北愛爾蘭27日出現7年來首起麻疹病例，且在近期這幾個月，英國其他地區也出現麻疹疫情，大多數出現在英格蘭伯明罕與西米德蘭茲，如今倫敦、東米德蘭茲等地方都出現群聚。

英國衛生安全局數據顯示，自2023年10月以來，英國麻疹感染人數已上升至650例，光是過去4周就出現180多例新個案。這遠遠高於先前的數據，因為英國2021年全境只有2例麻疹確診，2022年為54例。就在今年2月，一名40多歲男子造訪英格蘭西米德蘭茲郡時感染病毒，隨後在愛爾蘭過世。

英國衛生安全局專家薩利巴（Vanessa Saliba）直言，部分地區的麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種率已經低到令人擔憂。

英國衛生安全局29日啟動孩童疫苗運動，試著提高孩童疫苗接種的情況，接下來英國民眾會看到宣傳廣告，提醒家長錯過疫苗接種的風險。薩利巴表示，疫苗接種率在過去10年出現下降，隨著新冠疫情爆發，疫苗施打下滑情況的幅度更大。數據顯示，英格蘭地區去年所有類型的疫苗接種均未達世界衛生組織（WHO）訂定的95%施打目標。

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