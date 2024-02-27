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賴清德：秉持仁心推行各項政策建設國家　發展經濟造福人民

▲▼民進黨主席暨總統當選人賴清德今（27）日上午前往基隆月眉山靈泉禪寺，出席中國佛教會啟建113年仁王護國息災祈福大法會。（圖／民進黨提供）

▲賴清德前往基隆月眉山靈泉禪寺祈福。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德今（27）上午前往基隆月眉山靈泉禪寺，出席中國佛教會啟建113年仁王護國息災祈福大法會。賴清德表示，一定秉持仁心、視民如親，推行各項政策建設國家，發展經濟造福人民，同時也會結合國際社會力量保護台灣，讓民主、自由、人權生活方式可以持續。

賴清德在中國佛教會理事長淨耀大和尚、靈泉禪寺住持惟盛和尚、監察院長陳菊、基隆市議長童子瑋、宗教委員會總召集人余政憲、政務顧問柯孫達、張旻斌、中國佛教會副理事長心茂和尚、見引長老尼、基隆市佛教會理事長廣樂長老尼與多位地方黨公職的陪同下，出席中國佛教會的護國息災祈福大法會參香祈福，祈求諸佛保佑下，風調雨順、國泰民安。

賴清德表示，榮幸受邀出席113年度仁王護國息災祈福大法會，中國佛教會自1973年以來連續51個年度不間斷，連年舉辦仁王護國息災祈福大法會，為國家、國家領導人、文武百官祈福，希望推行仁政造福人群，這個用心令人欽佩及感動向各位表達最高敬意。

賴清德強調，他不敢自比仁王，但一定秉持仁心、視民如親，推行各項政策建設國家，發展經濟造福人民，同時也會結合國際社會力量保護台灣，讓台灣的民主、自由、人權生活方式可以持續，也能夠確保印太和平及穩定，從而達到世界的安全、繁榮、和平發展。

最後，賴清德說，未來國家面臨挑戰很多，他會非常勇敢堅定，除了帶領政府團隊外，也會結合社會各界力量達到共同目標，敬請大家持續為國家禱告。

▲▼民進黨主席暨總統當選人賴清德今（27）日上午前往基隆月眉山靈泉禪寺，出席中國佛教會啟建113年仁王護國息災祈福大法會。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨主席暨總統當選人賴清德今（27）日上午前往基隆月眉山靈泉禪寺，出席中國佛教會啟建113年仁王護國息災祈福大法會。（圖／民進黨提供）

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