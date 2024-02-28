民進黨談228盼「記取教訓」　賴清德未來3工作曝光

▲民進黨盼記取教訓、保障人權。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是228事件77周年，民進黨今（28）透過社群平台，發布「記取教訓、保障人權，堅持走在守護台灣的路上」聲明，談及黨主席暨總統當選人賴清德未來將努力完成推動轉型正義法案、推動國家不法行為平復與擴大受難者照顧、打造和諧公益有尊嚴的國家等3大工作。

民進黨表示，228之所以成為紀念日，不僅是為了要紀念受難者、撫慰遺族，更重要的是希望台灣社會能夠透過紀念與反省，讓不同族群的國人，都能對228事件有更深入的認識與理解，並從中記取教訓，促進互相尊重與包容，期許所有生活在台灣這塊土地的人，不分你我攜手努力，走向未來、走向和解、走向新生。

民進黨指出，政府針對228事件做了一系列努力，像是總統蔡英文在任內積極推動轉型正義，也在賴清德擔任行政院長任內通過《促進轉型正義條例》，並成立促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國家人權委員會，連續公布數波刑事有罪判決撤銷名單。

民進黨說明，未來賴清德帶領政府，將努力完成推動轉型正義法案、推動國家不法行為平復與擴大受難者照顧、打造和諧公益有尊嚴的國家等3大工作，讓轉型正義的陽光，照進社會每一個角落。

民進黨表示，「也許我們沒有共同的過去，但我們一定可以求同存異、創造共同的未來，請大家跟我們一起捍衛人權與民主自由，一起走在守護台灣的路上」。