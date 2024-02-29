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「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

（圖／氣象署）

▲氣象署提醒，今日馬祖及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！午後變天，周五、周六全台有雨。中央氣象署表示，周五、周六各地天氣寒冷，北台灣整天溫度落在10到13度之間。

氣象署今天清晨對桃園市發布「濃霧特報」，今日馬祖及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象，新竹及基隆能見度亦較低，行車用路請注意安全。

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氣象署指出，今天上半天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及北部山區有零星短暫雨；下半天開始鋒面通過，北部逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，東半部雨勢也慢慢增加，花東沿海地區甚至有局部較大雨勢的機會。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，溫度方面，清晨感受仍偏涼冷，預估低溫中部以北、宜蘭15、16度左右，其他地方在17到19度附近；白天高溫北台灣在21至23度之間，其他地區比周三更加溫暖，中部、花東落在24到26度，南部能來到接近30、31度，近山區有機會高個2、3度。

氣象署提醒，周五強烈大陸冷氣團南下，周六強烈冷氣團影響，北台灣整天溫度落在10到13度之間，其他地區高溫也降到20度以下，尤其在周六清晨低溫落在12到15度，天氣寒冷；搭配華南雲雨區東移，周五至周六白天各地降雨機率高，整天不定時有局部雨，尤其北部及東北部降雨時間長且空檔少，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率；周六晚起水氣開始減少，停雨空檔增加。

（圖／氣象署）

▲▼周五雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提到，若溫度與水氣條件配合，周五晚至周日清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪的機率，前往山區請注意路面積冰或濕滑的現象，注意安全。

氣象署預報，周日強烈冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升，北台灣回升至18、19度，其他地區能回升到20度以上；降雨上，水氣由西往東逐漸減少，基隆北海岸及東北部仍有局部短暫雨，中部以北山區及東部、東南部降雨逐漸轉為零星飄雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，下周一環境轉南風，水氣減少，各地為多雲到晴，僅東部及東南部有零星短暫陣雨；下周二鋒面接近及西南風影響，各地大多為多雲到晴，晴朗炎熱，普遍高溫都有30度以上，特別在局部近山區或河谷有機會接近34、35度；降雨方面，夜晚至清晨因海陸風作用，嘉義以南沿海地區有零星短暫陣雨。

氣象署指出，下周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區氣溫逐漸下降；北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

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