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溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

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▲鋒面接近，冷空氣南下，華南雲雨區東移，北東有降雨，其中基隆北海岸和北部山區有較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天下午後要變天了，鋒面影響，北東將轉為有雨，周五強烈冷氣團抵達，華南雲雨東移，各地降雨機會高，其中北東降雨時間長，基隆北海岸、北部山區有局部較大雨勢，這波強冷空氣將帶來大降溫，北部局部空曠地區低溫可能跌破10度，周日白天氣溫回升，不過下周三後又有新一波冷空氣接力。

中央氣象署預報員趙竑表示，明天上半天天氣與今天類似，降雨以迎風面地區為主，基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有零星短暫雨；明天下午過後天氣將有變化，受鋒面影響，北部轉為局部短暫雨，東半部也有局部短暫雨，花東沿海則有局部較大雨勢，中南部影響小，為溫暖好天氣。

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周五、周六鋒面通過、冷空氣南下，強度接近強烈大陸冷氣團，趙竑指出，周五到周日清晨都很寒冷，溫度很低，其中周五、周六除有強烈冷氣團外，華南雲雨東移，各地降雨機率高，北部、東北部降雨時間長，沒有停雨空檔，基隆北海岸、北部山區有局部較大雨勢，為長延時降雨。

趙竑表示，周日白天強烈冷氣團減弱，氣溫回升，水氣也慢慢減少，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，中部以北山區和花東也會有零星短暫雨，其他地方多雲到晴、可見陽光；下周一各地多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

不過下周二(5日)有鋒面接近，前緣西南風比較強，南邊暖空氣明顯，當天溫度高、多雲到晴，夜晚和清晨嘉義以南零星短暫陣雨。下周三(6日)又有一道鋒面通過，趙竑表示，後方冷空氣增強，目前預報以東北季風增強為主，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他地方多雲。

未來一周溫度趨勢，趙竑說明，明天清晨低溫各地約15到19度，白天高溫北台灣約22到24度，其他地方25到30度，中南部近山區可到33到34度。

不過周五將有強烈大陸冷氣團影響，趙竑指出，氣溫將一路下滑，北台灣搭配下雨，高溫回升不明顯，整天溫度落在10到13度，局部空曠地區可低於10度，台北站溫度則是10到11度，類似溫度持續到周日清晨，其他地方日夜溫度有變化，這波強烈冷氣團最冷時間點為周六清晨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周日白天冷空氣減弱，白天起氣溫回升，趙竑表示，這天北台灣高溫不會超過20度，約18到19度，其他地方高溫可回升到20度以上；下周二溫度非常高，各地高溫都可到30度以上，相當溫暖、相當熱。

趙竑指出，因華南雲雨東移，水氣充足，與溫度配合下，周五晚上到周日清晨3000到3500公尺高山，有零星降雪可能。

緊接著，下周三又有一波冷空氣，初步強度以東北季風為主，北台灣約16到17度，其他地方高溫約22到27度，下周四、下周五冷空氣強度可能再增強，不過後期預報不確定性高，仍待時間近一點觀察。

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