228家屬追思後享用魷魚粥　背後故事藏洋蔥

▲台灣國家聯盟今年第二度在自由廣場牌樓前舉辦追思活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

228事件屆滿77周年，台灣國家聯盟今（28日）在自由廣場牌樓前舉辦追思活動，會後受難者家屬們分送魷魚粥給與會者們，主辦單位指出，一碗魷魚粥背後，有著一段228事件的心酸故事，它紀錄著受難者李瑞漢、李瑞峰兄弟，以及省參議員林連宗正準備享用家人準備的魷魚粥時，被情治人員帶走，自此音訊全無的歷史。

台灣國家聯盟今天下午2點28分在自由廣場牌樓前舉辦追思活動，活動主軸定調「記憶，對抗不義」，台灣長老基督教會牧師林偉聯帶領群眾默禱，會中除台灣國家聯盟總召集人吳樹民代表致詞外，也邀請受難者家屬徐世雄、青年世代張瑀婕登台，會末由全體來賓依序代表上台獻花。

▲228追思活動尾聲，主辦單位依循傳統發放魷魚粥給與會者們。（圖／記者呂晏慈攝）

而在活動尾聲，有受難者家屬們分送特別準備好的魷魚粥給與會者們。原來這碗粥代表著228受難者們來不及享用的最後一餐。1947年3月10日，受難者家屬李慧生的母親邱己妹才剛煮好魷魚粥，情治人員就來敲門，帶走了父親李瑞漢（1906-1947）、叔叔李瑞峰（1911-1947）、李瑞漢的好友省參議員林連宗（1905-1947）3人。

根據口述歷史紀錄，77年前李家這碗魷魚粥，因為等著男主人回家，從傍晚等到深夜，「魷魚糜（魷魚粥）冷了又加熱，冷了又加熱，弄了好幾回，都等不到人」，而後每年3月10日李家人都會熬煮魷魚糜，追思受難的家人們。

受難者家屬李慧生曾回顧，「每年3月10日傍晚家裡都會吃魷魚糜，那天下午叔叔、嬸嬸、姑姑、姑丈，以及所有的堂表兄姊妹就會陸續歸來，先做家庭禮拜，由阿嬤彈琴帶著家人唱聖經、做禱告，然後一起吃阿嬤煮的魷魚糜，當時我還是孩子，什麼都不懂，只是很高興堂表兄弟姊妹都會回來一起玩，等到上大學之後，很多訊息湧來，才知道這一天是我們的家庭紀念日」。

後來，台獨聯盟前主席黃昭堂得知這個故事後，便提議將魷魚粥推廣成為228的紀念食物，因此近年來，海內外舉辦228紀念活動後，經常端出魷魚粥和與會者們共享，藉此記錄這段歷史。