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光藝術與建築的對話　成大歷史文物館點亮回憶

▲國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式下正式與大眾見面，這處全新的校園亮點，由成大經濟系102級校友張忠瑋、建築系93級校友陳怡彰、湯石照明科技三方攜手完成，雅致、樸素的建築內外，經過巧妙的光環境改造，交織出令人耳目一新的光景，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。

▲國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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夜幕逐漸籠罩下，陳玉女副校長、吳秉聲助理副校長、台南市文化局謝仕淵局長、理學院蔡錦俊院長、工學院詹錢登院長、文學院高實玫院長、歷史學系蔡幸娟主任、湯石照明科技代表詹益禎協理、張忠瑋校友、陳怡彰校友等貴賓共同啟動點燈，歷史文物館剎那亮了起來，低調、內斂的光影，散發著柔和、溫暖，與周遭人文環境和諧相融，彷彿在傳達兩位校友對母校美好的回憶，以及照明企業對大學欣欣向榮的心意。

陳玉女副校長代表沈孟儒校長感謝張忠瑋、陳怡彰校友事業有成回饋母校。她致詞指出，光復校區從小西門到禮賢樓一帶有多棟重要古蹟、歷史建物，可說是成大人文藝術廊道，歷史文物館則是廊道上的珍珠，如今添加了燈光藝術，建築本身的溫潤、厚度及內涵更加地散發，也讓成大人文藝術廊道更加明亮有溫度，猶如成大「藏行顯光、成就共好」的寫照。隨後陳玉女副校長分別致贈感謝狀予張忠瑋、陳怡彰兩位校友及湯石照明科技代表詹益禎協理，祝福事業蒸蒸日上。

張忠瑋現為大峽谷照明系統副總經理、湯石照明科技生產製造處協理，他指出，雖已出社會多年，仍心懷成大，也惦念著在台南生活的美好，加上在成大校園尋覓到人生另一半，一直以來總希望能為母校盡些心力。身處照明界，深知光與氛圍對視覺帶來的效果與內在感受，台灣的建築照明在中、北部已有顯著發展，遂興起捐贈成大光藝術的想法，一方面推動南台灣的建築照明發展，也聊表對母校的心意。想法獲得湯石照明科技大力支持，以及同為校友偶得設計負責人陳怡彰的認同並負責燈光設計與規劃，三方合力共同促成捐贈光藝術佳話。

陳怡彰表示，照明藝術是透過理性態度設計，取得感性結果，以成就視覺最佳畫面。目的在太陽下山後，透過光的介入，表現出空間不同的美感，帶來新的可能性，希望大家夜間有空，來歷史文物館感受光帶來的全新環境氛圍，期許在成大校園種下的這顆光藝術種子，能帶來更多迴響。

湯石照明科技代表詹益禎協理表示，公司高層得知張忠瑋的心願後，全力支持，還說「要做就要做到最好」，捐贈的燈具等硬體設備均採最高規格。湯石公司從董事、研發、品管都有成大人，此次捐贈公司裡很多成大人都參與其中，自己雖非成大人，但也親身感受到成大人的驕傲。

▲國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

光藝術在純樸、實在、猶如成大人特質的公共空間場域歷史文物館綻放，背後是校方 10 年前邁向頂尖計畫、現今高教深耕計畫下投資教學的緣分牽引。張忠瑋學生時期選俢歷史學系顧盼副教授「表演藝術概論」通識課程；陳怡彰是老師「日本視覺藝術史」展示照明工作坊的合作業師。兩人在與學校溝通討論過程中有了橋樑，一切如行雲流水般的進行。

顧盼老師感恩地指出，大峽谷照明系統、湯石照明科技以及偶得設計都是尊重以光藝術與建築古蹟、歷史文物、生態環境對話的企業，透過校友光環境改造的心意，歡喜促成一段佳話。此一美意，從發想到施作完成、啟用，前後歷時 8 個月。張忠瑋曾透露，想到歷史文物館將成為成大夜間令人溫暖印象的一隅，就令人熱血沸騰、心滿意足。

▲國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歷史文物館光環境改造，改造範圍為，室內展示空間、建築外觀、戶外景觀等。在尊重環境、和諧相融的前提下，運用投光燈、吸頂燈、景觀矮燈、線型燈、投樹燈、洗牆嵌燈等，將燈光技術與建築美學完美結合，讓光與氛圍重塑夜間表情。成大表示，歷史文物館光環境，每天 18：00－21：30 點燈，期間分 3 時段漸減燈光以降低對周遭生態的影響，18：00－19：30 全開，19：30－20：30 關閉投樹燈，20：30－21：3 0 關閉投光燈與線型燈。21：30 全關。

成大歷史文物館位於光復校區，鄰成功湖、小西門。距今近百年歷史。原為日治時期軍用倉庫，也曾是文學院圖書館，1976 年改為「歷史文物館」，同年11 月 11 日校慶當天正式對外開放。2017 年歷史文物館改造成人文跨域場域，不只舉辦校內外合作的展覽，更是跨域教學的互動空間，大學、城市與產業創新的匯集點。

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