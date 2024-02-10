紅包袋不用紅色可以嗎？過年3個冷知識　鞭炮除瘟疫「有科學根據」

▲放鞭炮可驅年獸是到了近代才有的傳說。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

過年放鞭炮、拿紅包是古代就流傳下來的習俗，但你知道背後的故事嗎？像是紅包為什麼一定要紅色、壓歲錢的歲其實指的不是年紀；而放鞭炮除瘟疫，在近代還有科學根據可佐證。歷史學者提到，許多習俗、傳說到了現代也被賦予不同意義，但民俗就是有相信、就會有尊重。

壓歲錢的歲，原意並不是指「年歲」。國立中央大學歷史所副教授兼所長皮國立受訪時分享，傳說中，「歲」指的是鬼鬼祟祟的「祟」，是一種年獸。他說明，古代有很多怪獸都會吃人或帶來疾病，而小孩子抵抗力較弱，「祟」會摸孩子的頭，導致發燒，一旦感染可能因而死掉。

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皮國立指出，紅色在古代有驅邪、驅獸的意味，而「祟」這種年獸又會害怕銅錢撞擊的聲音，因此就會在紅包中裝了銅錢，保孩子平安。

至於現代的紅包形形色色，除了樣式精緻，也有不同顏色。皮國立則認為，基本上還是建議使用紅色，因為除了壓制邪氣的意涵，同時也帶來喜氣，不管算命或命理等都認定紅色有吉利的象徵，「民俗的東西有相信才有尊重。」

皮國立另外還分享，過年、節慶不能少的鞭炮。他指出，過年的其中一個傳說是要放鞭炮嚇走年獸，但實際上古代並沒有年獸的概念，反而是近百年才出現的。

▲紅包的紅色有驅邪、吉利的意涵，因此建議還是要使用紅色。（示意圖／ETtoday資料照）

皮國立提到，歷史學家曾考證，要將所謂的火藥製成鞭炮，是隋唐時期才出現。在此之前的魏晉南北朝時期，當時有一種怪物稱為「山臊」會取人性命且帶來疾病，進而導致瘟疫。因此當時驅除這類鬼怪，會用「擊鼓」的方式，也衍生至今出現敲鑼打鼓可驅邪避凶的民俗。

到了隋唐時期，比敲鑼打鼓更可怕且更大聲的，就是放鞭炮。皮國立表示，鞭炮可趕走年獸，是後來才結合的傳說，因為放鞭炮可驅逐很多東西，而許多古代傳聞，就這樣到了現代，被賦予不同意義。

皮國立補充，在醫藥史中，鞭炮是硫磺跟硝石組成，一開始在煉丹時，無意間將兩物放到火中燒，就發生爆炸，因而產出所謂的鞭炮。其中的硫磺有硫化物，有消毒的作用；在民國初年，中國大陸東北曾爆發一場鼠疫，當時情況相當嚴重，負責的醫師名字為伍連德，就請當地人放鞭炮，因為他知道鞭炮中的硫磺可殺菌，神奇的是，在放完鞭炮、過完年，瘟疫也就消失。

皮國立指出，由此可推論，放鞭炮除瘟疫這件事某方面是符合科學根據。