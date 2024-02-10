　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅包袋不用紅色可以嗎？過年3個冷知識　鞭炮除瘟疫「有科學根據」

▲▼艋舺青山宮青山王祭典,宗教信仰,祭祀,傳統習俗,艋岬大拜拜,遶境,暗訪,八家將,陣頭,廟會,遶境,鞭炮,環境污染,噪音,爆竹煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲放鞭炮可驅年獸是到了近代才有的傳說。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

過年放鞭炮、拿紅包是古代就流傳下來的習俗，但你知道背後的故事嗎？像是紅包為什麼一定要紅色、壓歲錢的歲其實指的不是年紀；而放鞭炮除瘟疫，在近代還有科學根據可佐證。歷史學者提到，許多習俗、傳說到了現代也被賦予不同意義，但民俗就是有相信、就會有尊重。

壓歲錢的歲，原意並不是指「年歲」。國立中央大學歷史所副教授兼所長皮國立受訪時分享，傳說中，「歲」指的是鬼鬼祟祟的「祟」，是一種年獸。他說明，古代有很多怪獸都會吃人或帶來疾病，而小孩子抵抗力較弱，「祟」會摸孩子的頭，導致發燒，一旦感染可能因而死掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

皮國立指出，紅色在古代有驅邪、驅獸的意味，而「祟」這種年獸又會害怕銅錢撞擊的聲音，因此就會在紅包中裝了銅錢，保孩子平安。

至於現代的紅包形形色色，除了樣式精緻，也有不同顏色。皮國立則認為，基本上還是建議使用紅色，因為除了壓制邪氣的意涵，同時也帶來喜氣，不管算命或命理等都認定紅色有吉利的象徵，「民俗的東西有相信才有尊重。」

皮國立另外還分享，過年、節慶不能少的鞭炮。他指出，過年的其中一個傳說是要放鞭炮嚇走年獸，但實際上古代並沒有年獸的概念，反而是近百年才出現的。

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲紅包的紅色有驅邪、吉利的意涵，因此建議還是要使用紅色。（示意圖／ETtoday資料照）

皮國立提到，歷史學家曾考證，要將所謂的火藥製成鞭炮，是隋唐時期才出現。在此之前的魏晉南北朝時期，當時有一種怪物稱為「山臊」會取人性命且帶來疾病，進而導致瘟疫。因此當時驅除這類鬼怪，會用「擊鼓」的方式，也衍生至今出現敲鑼打鼓可驅邪避凶的民俗。

到了隋唐時期，比敲鑼打鼓更可怕且更大聲的，就是放鞭炮。皮國立表示，鞭炮可趕走年獸，是後來才結合的傳說，因為放鞭炮可驅逐很多東西，而許多古代傳聞，就這樣到了現代，被賦予不同意義。

皮國立補充，在醫藥史中，鞭炮是硫磺跟硝石組成，一開始在煉丹時，無意間將兩物放到火中燒，就發生爆炸，因而產出所謂的鞭炮。其中的硫磺有硫化物，有消毒的作用；在民國初年，中國大陸東北曾爆發一場鼠疫，當時情況相當嚴重，負責的醫師名字為伍連德，就請當地人放鞭炮，因為他知道鞭炮中的硫磺可殺菌，神奇的是，在放完鞭炮、過完年，瘟疫也就消失。

皮國立指出，由此可推論，放鞭炮除瘟疫這件事某方面是符合科學根據。

ET快訊
除夕夜公公癌逝！　10億身家女星悲痛淚別
快訊／強烈冷氣團發威！　13縣市急凍到初二
和家人看除夕節目「1橋段」播出20秒！一票呆住：這真的假的
快訊／初一新竹連2火警！　3人死亡
過年打麻將必看「5大禁忌」　犯了小心輸到脫褲
佳娜「身體藍藍的」尬認特殊性癖！　醫苦勸：不能這樣玩
逆媳成功！二伯「除夕回北港娘家」　嗨到比雙Ya
初一「不是龍年首日」！　命理師提醒：年初出生要確認生肖
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準備數錢！「5張台幣＋紅包袋」最強開運法　上班族放3位置狂生財

因應春節湧入人潮！墾丁大街今起實施「人車分流」

初一、初二巧碰六日「沒補假？」　真相曝光...一票都知：明明就有

快訊／強烈冷氣團發威！今入夜到初二13縣市急凍　低溫跌破10度　

輻射冷卻加持！強烈冷氣團冷到初三清晨　半個台灣冰凍探8度

在蝦皮訂年菜　衝門市取貨「除夕店休」崩潰！網笑：年年有餘

和家人看除夕節目「1橋段」播出20秒！一票呆住：這是真的假的

新年開啟自我成長課！8個心法練習自信不自大

過年想贏錢？打麻將必看「5大禁忌」　犯了小心輸到脫褲

初一走春留意！乾冷髒空氣報到　西半部空氣品質轉差

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

準備數錢！「5張台幣＋紅包袋」最強開運法　上班族放3位置狂生財

因應春節湧入人潮！墾丁大街今起實施「人車分流」

初一、初二巧碰六日「沒補假？」　真相曝光...一票都知：明明就有

快訊／強烈冷氣團發威！今入夜到初二13縣市急凍　低溫跌破10度　

輻射冷卻加持！強烈冷氣團冷到初三清晨　半個台灣冰凍探8度

在蝦皮訂年菜　衝門市取貨「除夕店休」崩潰！網笑：年年有餘

和家人看除夕節目「1橋段」播出20秒！一票呆住：這是真的假的

新年開啟自我成長課！8個心法練習自信不自大

過年想贏錢？打麻將必看「5大禁忌」　犯了小心輸到脫褲

初一走春留意！乾冷髒空氣報到　西半部空氣品質轉差

準備數錢！「5張台幣＋紅包袋」最強開運法　上班族放3位置狂生財

加拿大男泰國搭機「硬開逃生門」　滑梯秒彈開！恐面臨死刑

台灣本田有意導入「7人座新車」！CR-V、Odyssey、Freed呼聲高

超人氣吉祥物萊恩、盈盈走春拜年　除夕到初三台南球場限量送禮

大陸給予59國免簽入境海南　停留不超30天

單親爸獨力扶養酒駕致殘重障兒　行政執行署桃園分署展現愛

韓系歐巴或日系文青？與青年時尚交流　朱立倫秒變「緣投少年」

Coldplay「巡演全套環保」有多細節？　堅持3原則⋯開唱用電是充的

因應春節湧入人潮！墾丁大街今起實施「人車分流」

表弟「倒著畫春聯」成果令人驚豔　離台前當財神發紅包

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

生活熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

她洗澡ING「撞見空中一幕」嚇壞　網狂勸放生

初一「1時段」拜拜超旺！10禁忌報你知

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

初一11禁忌曝光！　「忌回娘家」已廢除

更多熱門

相關新聞

初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

今天(10日)大年初一天氣有明顯轉變，雲雨區離開，乾空氣取而代之移入，各地天氣轉好，不過受強烈冷氣團影響依舊寒冷，白天隨天氣轉好高溫回升，不過今入夜溫度驟降，低溫範圍擴大，中部以北郊區、南部近山區、花東縱谷有跌破10度機會，寒冷天氣將持續到初三。

初一走春拜年！局部國道龜速30多公里　上午防10大地雷路段

初一走春拜年！局部國道龜速30多公里　上午防10大地雷路段

旺運整年！大年初一開運5祕法一次看

旺運整年！大年初一開運5祕法一次看

初一福袋開賣！　這款抽33.8萬鑽戒

初一福袋開賣！　這款抽33.8萬鑽戒

連假長途旅行　當心經濟艙症候群上身

連假長途旅行　當心經濟艙症候群上身

關鍵字：

紅包鞭炮春節過年瘟疫傳說歷史年獸

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

春晚名單6台灣藝人公開！

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

台南燒烤店除夕命案　他上門尋仇遭老闆捅死

劉謙魔術「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面