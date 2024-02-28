輝達「中國特供版」H20晶片　3月預售

▲輝美國晶片大廠輝達（NVIDIA）。（圖／CFP）

文／中央社

陸媒報導，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）因應美國政策而專門為中國市場設計的人工智慧（AI）晶片H20將於3月下旬開始接受預訂，但因晶片性價比不高，中國國內經銷商多持審慎態度。

據陸媒科創板日報27日消息，產業人士指出，H20將在輝達的GPU技術GTC 2024大會（3月18至21日）後全面接受預訂，最快1個月可以供貨。

報導引述北京一名經銷商表示，目前看來H20的需求不大，主要是性價比不高，中國國產AI晶片可作為替代的選擇；此外，AI算力中國國產化長期來看也是確定的趨勢。

另一名深圳地區經銷商也指出，還不確定是否會進貨H20，需要根據後續市場需求來決定。

一名具有雲端運算業務的中國企業高層說，對於輝達高階AI晶片和中國國產晶片，公司都有儲備，而是否會採購H20，目前不好做決策，要等到拿到貨實際測試之後才能判斷。

報導形容，H20是輝達針對中國市場推出的「特供」版本，目的是為了符合美國出口管制新規。H20由H100「縮水」而來，於去年10月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片L20和L2。

H20運算能力僅為H100的20%。輝達最新推出的H200，性能又比H100提高60%至90%。

中國是輝達的第三大市場，銷售額占公司收入的1/5，但受美國出口管制新規影響，輝達來自中國的數據中心收入卻顯著下降。