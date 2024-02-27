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蔡英文「經濟成長率3.17%東亞最佳」　台股農曆年後創歷史新高

▲▼總統蔡英文27日出席「113年工商協進會工商團體春節聯誼會」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文27日出席「113年工商協進會工商團體春節聯誼會」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日出席「113年工商協進會工商團體春節聯誼會」時表示，從2016年到去年，台灣的平均經濟成長率達到3.17%，是東亞最佳，並且高於全球平均，台股也在農曆年後創下歷史新高點。
 
蔡英文致詞時表示，過去這幾年，因為有大家一起打拚，台灣走過疫情的挑戰。今年工商團體春節聯誼活動也恢復舉辦，很高興今天再次看到這麼多產業界的好朋友。

蔡英文說，今天現場的工商團體都是業界和政府重要的溝通橋梁。她感謝每一位先進，過去8年來，在政策規劃的階段提出各項寶貴的建議，執行過程更是跟政府協力合作，為台灣的經濟發展盡心盡力。

蔡英文表示，在大家共同努力下，持續厚植國力，從2016年到去年，台灣的平均經濟成長率達到3.17%，是東亞最佳，並且高於全球平均，台股也在農曆年後創下歷史新高點。

蔡英文說，推動產業轉型升級，也啟動「投資台灣三大方案」，引導高附加價值產品移回台灣，或導入智慧製造，截至這個月初，累積總投資金額已經超過2.17兆元，帶來超過14萬個工作機會。

蔡英文說，在執政的期間，台灣也持續跟世界各國深化經貿連結。去年「台美21世紀貿易倡議」的首批協定已經完成簽署，也和英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」，並且跟加拿大共同完成「投資促進及保障協議」談判。

蔡英文指出，要協助產業加深跟各國的往來，布局全球，也要讓產業接軌國際趨勢。展望未來，「人工智慧AI」和「淨零轉型」將是下一階段努力的重點，也是台灣搶占全球產業供應鏈的關鍵因素。

蔡英文說，為了掌握AI商機，政府多管齊下，透過深耕軟硬體核心技術以及優化科研人才等面向，來協助產業導入AI技術應用，提升企業經營和生產效率，進而帶動營收成長。她相信，新政府也將持續朝這些方向，來與企業界一起努力。

在「淨零轉型」方面，蔡英文表示，過去8年，在綠能發展累積了初步的成果。截至去年底，台灣再生能源的整體裝置容量已經是2016年的3.8倍，風力及太陽能發電量更成長超過7倍。

發展再生能源部分，蔡英文說，是台灣堅持要走下去的路。現在各國都以再生能源作為淨零轉型的主要選項，加上國際大廠紛紛加入RE100，證明我們走在正確的道路上。

蔡英文強調，台灣要穩健地向前走、走向世界，都有賴每一位先進的協助。她再次感謝大家跟政府並肩同行，克服各項挑戰，相信在產業界和政府的攜手努力下，台灣經濟可以創造另一波高峰。

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