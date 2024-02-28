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台中本屆里長5人「任內離世」　「這3里」仍待補選

▲台中市政府,外觀,西屯區,市府大樓。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中市第4屆里長中，有5位在任內離世，現有3里長職位待補選。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市太平區新福里長李子濬27日過世，享年50歲，消息震驚里民親友。台中市府民政局表達不捨並指出，本屆（第4屆）里長上任至今，總計有5位里長相繼逝世，其中大肚區成功里、霧峰區四德里也尚未補選，預計在4月中完成，新福里則最遲會在5月27日前完成。

民政局指出，台中市第4屆里長上任迄今，計有東勢區茂興里長吳仁文、北區錦洲里長吳昌隆、大肚區成功里長陳新座、霧峰區四德里長紀天富及太平區新福里李子濬里長等5位里長相繼逝世。

其中東勢區茂興里長及北區錦洲里長均於去年完成補選；大肚區成功里長及霧峰區四德里長補選，將分別於4月13日、27日辦理。

▲台中三連霸里長驚傳倒臥家中送醫不治。（圖／翻攝李子濬臉書）

▲台中三連霸里長李子濬倒臥家中送醫不治。（圖／翻攝李子濬臉書）

據了解，太平區新福里長李子濬服務好，已經連霸3屆，深受里民喜愛，還曾跟愛妻一起參加電視節目《超級紅人榜》「里長伯擂台賽」比賽，無奈昨日傳出過世消息，令人惋惜。

民政局長吳世瑋表示，台中市625位里長平時致力推動各項里務、守護里鄰，是市府不可或缺的合作夥伴，更是與地方民意溝通的重要橋樑，提醒各位里長在里務繁忙之餘，也要保重身體，並抽空進行健康檢查，守護個人健康安全。

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