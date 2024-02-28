旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚：年初才收到幫助

▲Ruby旅居尼泊爾20年。（圖／翻攝自FB／尼泊爾達人Ruby）

記者鄺郁庭／綜合報導

「尼泊爾達人Ruby 」是印度喀什米爾人妻，旅居尼泊爾20年，除了經營粉專分享尼泊爾日常，也是知名自助旅行背包客論壇「背包客棧」南亞版的版面管理員。「背包客棧」今（28）日凌晨突然在粉專發文，Ruby已於前陣子離世，令許多網友震驚、不捨。

「背包客棧」今日凌晨在粉專發文，「今夜，才得知 尼泊爾達人Ruby，同時也是客棧南亞版管的Ruby，已於前陣子離開這個世界的消息」，並不捨表示，「回憶起20多年前的初識，感念20年來對尼泊爾旅行資訊的貢獻與對旅人的協助……」

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消息一出，就有看過Ruby文章的網友留言，「我們當初蜜月去尼泊爾，是拜讀Ruby作品，當我們要從波卡拉回加德滿都的飛機因天氣取消，她的先生還幫我們聯繫車輛回去。願安息」、「去尼泊爾的時候，的確從Ruby的文章獲得許多資訊，希望她安息」、「當年第一次去尼泊爾自助旅行，也是看著Ruby的書慢慢規劃的，RIP Ruby。」

也有許多人湧入Ruby的粉專，到她最後一篇、在2月14日發布的貼文下方留言，「這是真的嗎…我好難過，當年受Ruby幫忙買機票，解決了一些問題」、「這一切來得太突然，2月的尼泊爾之旅因為妳的幫助讓我們有一趟很美好的旅程，謝謝妳」、「太震驚！年初才收過妳的幫助，R.I.P。」

至於過世原因，有人在留言處指出「因洗澡時氣體出現問題，導致窒息死亡」，疑似一氧化碳中毒。就有網友表示，「有一次在尼泊爾的背包客棧，看到瓦斯裝置是設置在浴室裡，當時我有起警覺心，在洗澡時打開窗注意通風，或許他們還未有一氧化碳中毒這些認知，所以這樣設置。」