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上課發呆坐不住！別再責怪小孩不專心　醫：可能過動症惹禍

▲莫醫師表示，注意力不足過動症的診斷，需經醫師各個面向評估。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

▲莫醫師表示，注意力不足過動症的診斷，需經醫師各個面向評估。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東馬偕第一位兒童暨青少年精神科莫嘉敏醫師，自去年11月份來台東服務，便有許多家長帶著小孩來求診。“老師建議帶來看診，說他上課都在發呆，不然就在玩橡皮擦，不專心”“醫師，他在班上都坐不住，講也講不聽，很有自己的想法”。

根據衛福部流行病學的統計，台灣約有7％的孩子有過動症，而莫醫師來台東幾個月的觀察，台東地區患有過動症的孩子狀況，與都會區並無差異。

「注意力不足過動症」的孩子，有些表現以注意力不集中為主，有些則以過動及衝動為主，有些則同時合併以上兩種狀況。注意力不足的症狀包括容易因外界聲音或刺激分心、粗心、對於寫作業常常會逃避或找藉口、常常忘東忘西、丟三落四、不會整理書包、座位常常亂糟糟，嚴重的甚至連每天常規的事也會忘記，需要家人不斷提醒。

▲莫醫師表示，注意力不足過動症的診斷，需經醫師各個面向評估。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

過動的症狀包括無法好好坐在椅子上、常常扭動身體、跑來跑去、靜不下來、話量多、愛插嘴、搶答、沒耐心無法等待，甚至出現衝動的行為如不顧危險，想做就做等。要診斷是否為「注意力不足過動症」（ADHD），須觀察小孩是否有這些症狀，且維持六個月以上、在兩個以上不同場所（如家裡、學校）出現，並造成社交、學業、職業功能上的損害，且須排除其他精神疾患，才能稱之為注意力不足過動症。

調皮的孩子令家長很頭痛，但調皮與好動之間只是一線之隔，小孩究竟只是純粹調皮，還是真正有好動的問題，必須經過專業醫師與家長一段時間的溝通及評估才可下定論。

莫醫師表示，近年來台東有許多人從外縣市移入，主要喜歡台東無拘束生活而來，但卻發現小孩出現好動的症狀而來就診。經與家長詳談，進一步評估才發現是環境改變，從大都會的緊湊生活突然得到釋放，而造成小孩的適應障礙，並非真正的好動。

莫醫師說明，注意力不足過動症（ADHD）是神經發展疾病，這些孩子的大腦腦區發育比較慢，主要以額葉為主，平均慢正常孩子兩年。罹患過動症的小孩，會影響到日常生活作息及人際關係，上課不專心連帶學習成效差，因此必須儘早就醫，讓醫師協助小孩改善症狀，慢慢跟上學習。

▲莫醫師表示，注意力不足過動症的診斷，需經醫師各個面向評估。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

一旦被診斷為「注意力不足過動症」（ADHD）的小孩，必須多管齊下，一則使用藥物，一則為行為治療，另外輔以親職教養諮詢。

莫醫師指出，有些家長怕小孩被標籤化，放任不管或因害怕吃藥而諱疾忌醫，則容易造成孩子自信心低下，人際關係不佳，後續易引起憂鬱症及偏差行為等。目前藥物選擇多，且大部分無明顯副作用。聽到孩子回診時回饋“現在同學比較喜歡跟我玩”，或“老師有稱讚我很棒”的時候，就覺得其實這些孩子能力都不差，但因為注意力不足過動症未妥善處理，而影響了表現真的不值得。而行為治療最核心的原則就是獎賞好行為，忽略或限制壞行為。另外爸媽對待孩子的態度也可能影響過動症的預後，如果對孩子多點關懷，可能會「改善」，而如果持續對孩子的問題忽視或是謾罵，可能就會「惡化」孩子的問題。

莫醫師呼籲民眾：若在家中或有老師反應，小孩特別不專心或好動，應提早來就醫，由專科醫師與你一起幫助孩子成長。

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