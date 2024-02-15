日風俗妹「嬰屍塞壁櫥」被捕！　家中又搜出2白骨化遺體

▲警方在女子家中搜出3具嬰兒屍體。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名在風俗店工作的賣淫女子2023年10月被舉報在家中藏匿嬰兒屍體，警方獲報後除了在女子家的壁櫥找到1具屍體外，竟還搜出另外2具嬰兒遺體。而女子則坦承，3名死者都是自己的親生骨肉。

根據《瀨戶內海放送》報導，警方2023年3月接獲線報指出，香川縣高松市一名35歲的風俗店女店員在自家藏匿嬰兒屍體。警方2024年2月14日在女子家中展開調查，隨即在壁櫥內發現1具嬰兒遺體。

根據調查，壁櫥內的嬰兒屍體是在2023年6月下旬被塞入壁櫥內，而警方同一天也在女子家中搜出另外2具嬰兒遺體，且都已經白骨化，死亡時間預估比第一具遺體還長，因此即刻以遺棄屍體罪嫌將35歲女性嫌犯逮捕。

女子表示，另外2具嬰兒遺體的死亡時間都在2023年6月以前。而3具嬰屍全都用毛巾包裹，並放入袋子裡。女子被逮後則坦言，3名死者都是她自己的孩子。

警方指出，嫌犯未婚，平時一個人居住，未來不排除以殺人嫌疑展開調查。

另一方面，日本遺棄嬰兒屍體的案件層出不窮，2023年5月就曾爆出有一名70多歲女性自行向警方通報稱，「我生了孩子。」警方獲報後趕往現場，卻在婦人家中的2樓和室櫃子中發現1個大型的黑色塑膠袋，裡面裝著3個可疑塑膠袋，而每個塑膠袋內則各放了1具嬰幼兒屍體，一共3具。被發現的嬰屍都被層層的毛巾與塑膠袋包裹，且已經腐敗只剩骨頭。

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