花蓮女搭火車屏東訪友迷路　枋寮警買車票+千元零用金助返家　

▲枋寮警分局內獅派出所警員鄭明正助徐女返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



30多歲花蓮徐姓女子搭乘火車到屏東縣枋寮訪友，不但迷路也不知友人姓名及住處，身上未帶手機又無分文，枋寮警分局員警帶回派出所提供熱食，自掏腰包購買車票讓她搭車返家，臨走前再給她1000元現金，方便她路上使用，隨後聯絡她家人到車站接她返家，警方貼心服務，讓她家人感激不已。

枋寮警分局內獅派出所日前接獲民眾報案，稱於枋山鄉品味軒休息站內有名女子可能需要協助，警方接獲報案後隨即前往了解情形。

警方到場得知，徐姓女子獨自一人乘坐火車至枋寮鄉欲找其友人，然卻不記得友人詳細住處且身上未帶手機，員警便先將她帶返所稍作休息並提供食物及水供其果腹。

內獅所員警鄭明正見她身無分文可坐火車回花蓮，便將徐女帶至枋寮火車站幫忙購買火車票並自掏腰包予徐女新台幣1000元於路上所需可使用，後續警方聯繫她的家人告知事發原委及她乘坐之火車班次抵達時間後，讓她家人相當感激。她順利返家後亦撥打電話至內獅所值班台，再次感謝員警熱心協助。

枋寮分局長林俊雄肯定內獅所員警春節期間發現迷途需要協助的民眾積極提供援助，充分發揮警察身為人民保母之正面形象，足資同仁表率，殊值嘉勉。