南韓女團前成員　涉「扯謊」經紀公司老闆性侵！遭求處1年刑期

▲韓國女團前成員退團後改行直播主，卻陷入誣告性侵官司。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名24歲偶像女團前成員，在中斷演藝圈活動後，轉行成為網路直播主。她先前向警方報案，宣稱去年1月遭到經紀公司的老闆性侵未遂，結果反被查出誣告嫌疑。檢方27日向首爾中央地方法院求處她1年有期徒刑，法官預計3月21日作出一審判決，若她未獲緩刑恐將入獄。

根據中央日報等韓媒報導，24歲被告A某2017年以女團成員身分出道，在退團後於2022年開始成為網路直播主。A某曾向警方報案，稱去年1月經紀公司代表在辦公室對她性侵未遂，並要求起訴男方。警方當時並未將此案移送檢方調查，但公司代表仍心生不滿，提交異議申請。

檢方調閱監視記錄器畫面後發現，A某當時和公司代表一起走出房間，兩人在辦公室內走動，還做出主動擁抱等動作，檢方判斷她是因為要求對方和女友分手遭拒，因此懷恨在心才會誣告男方性侵。

A某辯稱，當時她服用了精神科藥物，事發前還有喝酒，所以記憶不夠明確，無法做出正確判斷，強調自己沒有前科且犯罪情節輕微，希望法官判她無罪。但她也不同意對方所說的，雙方屬合意性交或不願和女友分手才挾怨報復等說法。

公司代表的辯護律師則說，A某不斷提出虛偽主張，導致受害人飽受折磨。首爾中央地方法院將於3月21日上午10時進行一審宣判。