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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨擬禮讓財政召委？　黃珊珊嘆：無奈！不存在的事也能討論

▲▼民眾黨團召開【司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制】記者會，民眾黨團副總召黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨團副總召黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院29日將舉行召委選舉，國民黨團在花蓮舉辦立委共識營後，達成授權黨團三長和民眾黨談合作、禮讓一席召委的共識。對於有消息傳出國民黨有意禮讓給在財政委員會的民眾黨立委黃珊珊，黃珊珊今日在臉書發文質疑，「最近很多人都有幻聽嗎？不存在的事情，也可以拿來討論好幾天，很無奈！」

國民黨團在花蓮舉辦共識營，投票結果是禮讓民眾黨一席召委。賴士葆26日上午先透露，他收到消息稱黨內規劃要禮讓財政委員會，而他都尊重，若能夠良性發展，以後每個會期禮讓一席給民眾黨，8個會期下來，剛好8席民眾黨立委都有機會輪流當召委。

不過賴士葆此言一出後，引發藍營基層怒火，他的辦公室電話也被打爆，26日晚賴士葆透過臉書澄清，他是收到朋友的Line，說可能禮讓的就是財政委員會，但關於財政委員會的召委，自己早就簽名支持立委羅明才，從頭到尾就沒有要支持黃珊珊。此外，賴士葆27日受訪時再度表示，若要讓財委會，在財委會的台北市三席藍委，他、王鴻薇、李彥秀都不會同意。

對此，黃珊珊今日在臉書發文質疑，「最近很多人都有幻聽嗎？不存在的事情，也可以拿來討論好幾天，很無奈！」民眾黨團總召黃國昌說，因為沒有相關這方面的訊息，所以還是強調改革比位置重要；而柯文哲今日受訪時也回應，召委就是尊重國民黨，一切順其自然就可以了。

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