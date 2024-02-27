要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝　

▲周五和下周三冷空氣挑戰強烈大陸冷氣團，都將各有一波大降溫。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣變化大，明天（28日）短暫回暖，不過周四晚間鋒面進逼，北部將先有一波降雨，周五雨區擴大，全台有降雨機會，加上冷氣團或強烈冷氣團殺到，周六清晨最凍，全台各地低溫探1字頭，中部以北、宜蘭11到12度，局部空曠地區最低掉到9度，下周三新一波極冷空氣強襲，全台有降雨和大降溫機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周天氣有滿大變化，幾乎每2天就變一次，其中明天、後天兩天回暖，不過清晨仍冷，西半部溫差大。明天到周四白天水氣減少，剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，北部山區也有零星雨，其他地方大多為多雲到晴。

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周四晚間鋒面接近，黃恩鴻表示，屆時周四入夜後北部將先有一波局部短暫雨，周五、周六冷空氣接力影響，強度在冷氣團與強烈大陸冷氣團之間，周五水氣最多，降雨最明顯，全台都有降雨機會，中部以北、東半部有局部短暫雨，北部雨勢持續且明顯，基隆北海岸、大北山區有局部大雨，中南部以山區降雨為主，平地轉多雲。

黃恩鴻表示，下波冷空氣影響，周六清晨為最低溫時刻，中部以北、宜蘭11到12度，局部空曠地區單點最低下探9度，整天感受寒冷，其他地方低溫13到15度；周六北台灣高溫也僅14度到15度，其他地方20到22度。

▲▼明後兩天天氣與未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周六仍有冷氣團或強烈冷氣團影響，黃恩鴻表示，周六雨勢比起周五減緩，範圍也減少，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，其他中南部平地為多雲。

黃恩鴻指出，周五晚上到周日清晨，中部以北3000到3500公尺以上高山，有機會結冰、結霜，也不排除有降雪機會。

周日開始冷空氣減弱，氣溫逐漸回暖，黃恩鴻表示，下周一也持續回暖，水氣一天一天減少，周日僅東半部、西部山區有零星短暫雨，下周一剩花東有零星雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周二開始天氣又將出現變化，黃恩鴻表示，下周二開始有雲系進來，基隆北海岸、北部山區局部短暫雨，下周三之後鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機會高，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲。

黃恩鴻表示，下周三後新一波冷空氣強度介在冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，低溫情況與周五、周六這一波類似，局部空曠單點地區低溫可能跌破10度以下。