　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝　

▲強烈大陸冷氣團影響 民眾做好保暖準備▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲周五和下周三冷空氣挑戰強烈大陸冷氣團，都將各有一波大降溫。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣變化大，明天（28日）短暫回暖，不過周四晚間鋒面進逼，北部將先有一波降雨，周五雨區擴大，全台有降雨機會，加上冷氣團或強烈冷氣團殺到，周六清晨最凍，全台各地低溫探1字頭，中部以北、宜蘭11到12度，局部空曠地區最低掉到9度，下周三新一波極冷空氣強襲，全台有降雨和大降溫機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周天氣有滿大變化，幾乎每2天就變一次，其中明天、後天兩天回暖，不過清晨仍冷，西半部溫差大。明天到周四白天水氣減少，剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，北部山區也有零星雨，其他地方大多為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周四晚間鋒面接近，黃恩鴻表示，屆時周四入夜後北部將先有一波局部短暫雨，周五、周六冷空氣接力影響，強度在冷氣團與強烈大陸冷氣團之間，周五水氣最多，降雨最明顯，全台都有降雨機會，中部以北、東半部有局部短暫雨，北部雨勢持續且明顯，基隆北海岸、大北山區有局部大雨，中南部以山區降雨為主，平地轉多雲。

黃恩鴻表示，下波冷空氣影響，周六清晨為最低溫時刻，中部以北、宜蘭11到12度，局部空曠地區單點最低下探9度，整天感受寒冷，其他地方低溫13到15度；周六北台灣高溫也僅14度到15度，其他地方20到22度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼明後兩天天氣與未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

周六仍有冷氣團或強烈冷氣團影響，黃恩鴻表示，周六雨勢比起周五減緩，範圍也減少，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，其他中南部平地為多雲。

黃恩鴻指出，周五晚上到周日清晨，中部以北3000到3500公尺以上高山，有機會結冰、結霜，也不排除有降雪機會。

周日開始冷空氣減弱，氣溫逐漸回暖，黃恩鴻表示，下周一也持續回暖，水氣一天一天減少，周日僅東半部、西部山區有零星短暫雨，下周一剩花東有零星雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周二開始天氣又將出現變化，黃恩鴻表示，下周二開始有雲系進來，基隆北海岸、北部山區局部短暫雨，下周三之後鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機會高，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲。

黃恩鴻表示，下周三後新一波冷空氣強度介在冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，低溫情況與周五、周六這一波類似，局部空曠單點地區低溫可能跌破10度以下。

ET快訊
劣警戲弄身障男影片曝！　廣播喊：立正稍息
要變天了！最凍剩9度　全台甩雨時間曝
騎士閃遊覽車打滑倒地　司機判賠874萬
竹科工程師年收274萬！　脫衣強拍2女裸照
北市爆首例麻疹境外移入！搭乘航班曝　曾去八方雲集
作家H道歉「造成困擾」！　陳珮甄心力交瘁：需要好好休息
拒繳「蘋果稅」！Netflix停止支援蘋果系統付費
快訊／周宇凡逃回台灣！　一落地遭警方帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

深坑火警臭壞雙北「驗出戴奧辛」　成立「北空四市」空品聯防網

北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

LINE「18款免費貼圖」限時下載！可愛小恐龍、超實用Q萌日常

又有強烈冷氣團殺來！全台連3天急凍10度↓「有機會下雪」

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺　工作升遷又加薪

男友突然提分手！她追問出「真實原因」失望了　一票喊：不可原諒

「代理孕母修法」首場公聽會今登場　衛福部：期程無設限

台中日曜天地Outlet推NG鞋最低200元　國民姊夫AKIRA2 ／28現身

斗六高中吳宙轅學測59級分享高分秘訣　超簡單4字：早睡早起！

正妹「交友神器狂配對」卻脫不了單！她曝2要求：過分嗎　全場笑了

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

偷15萬元腳踏車「賤賣千元」　竊賊落網！二手車業者也慘了

深坑火警臭壞雙北「驗出戴奧辛」　成立「北空四市」空品聯防網

北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

LINE「18款免費貼圖」限時下載！可愛小恐龍、超實用Q萌日常

又有強烈冷氣團殺來！全台連3天急凍10度↓「有機會下雪」

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺　工作升遷又加薪

男友突然提分手！她追問出「真實原因」失望了　一票喊：不可原諒

「代理孕母修法」首場公聽會今登場　衛福部：期程無設限

台中日曜天地Outlet推NG鞋最低200元　國民姊夫AKIRA2 ／28現身

斗六高中吳宙轅學測59級分享高分秘訣　超簡單4字：早睡早起！

正妹「交友神器狂配對」卻脫不了單！她曝2要求：過分嗎　全場笑了

小嫻屏東看房嫌貴　「反操作置入？」建商有話說

深坑火警臭壞雙北「驗出戴奧辛」　成立「北空四市」空品聯防網

神戶觀光局桃園燈會體驗漢服　研討推動雙城國際觀光

許富凱狂操肌備戰演唱會！　放話穿薄紗露點：就是紅豆而已

陸高規格舉辦《台灣通史》新版發布會　國台辦：文化領域反台獨

救命啊！長毛秋田犬「手手緊抓欄杆」拒絕洗澡　下秒被美容師拖走

1種失智症是假的！　精神科醫揭「5特徵」常被誤會

北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

海巡談判小組返金門　陸快艇2死案「第9次閉門協商」

全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了！

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：選妃手段

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

8歲男看診「帶我回你家好不好」　醫驚曝原因

更多熱門

相關新聞

芥菜種會培訓行動銀賓員　創造第三人生跑道

芥菜種會培訓行動銀賓員　創造第三人生跑道

芥菜種會關注壯世代第三人生的議題，除了培訓各類技藝專長，更朝向近年頗受歡迎的市集銷售通路服務。26、27日為期兩天的「行動銀賓員」培訓，16位中高齡學員前往花蓮習藝所，了解習藝所場域如何助人，並透過產品背後感人故事，將生產的「習得（SEED）」品牌周邊商品，引介至大城市的市集上，透過「銷售故事」，創造第三人生工作機會。

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

3月冬衣先別收！再2波冷氣團急凍時間曝　低溫探個位數　

3月冬衣先別收！再2波冷氣團急凍時間曝　低溫探個位數　

明回暖！周五起又一波大降溫「全台濕冷探1字頭」　連3天有望追雪

明回暖！周五起又一波大降溫「全台濕冷探1字頭」　連3天有望追雪

氣溫跌破10度　留意「6大急性症狀」

氣溫跌破10度　留意「6大急性症狀」

關鍵字：

天氣氣象署氣象冷氣團強烈冷氣團低溫溫度降雪降雨

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面