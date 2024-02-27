明回暖！周五起又一波大降溫「全台濕冷探1字頭」　連3天有望追雪

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團持續影響，今天（27日）北部低溫下探15度、馬祖9度，明天冷氣團減弱，氣溫回升，不過周四晚間有鋒面接近，周五冷空氣影響，挑戰強烈大陸冷氣團，又有一波大降溫，全台有降雨機會，周六清晨最冷，各地探1字頭，周五晚間到周日清晨3000到3500公尺以上高山有機會追雪。

▲強烈大陸冷氣團影響到今天，周五再有一波大降溫。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

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中央氣象署簡任技正伍婉華表示，這二天影響台灣的強烈冷氣團，預計在明天周三白天減弱，不過周四晚上有一道鋒面接近，周五鋒面通過後，後面又有冷氣團或強烈大陸冷氣團，影響到周日白天才會減弱，下一周仍有一波波冷空氣影響。

今天清晨台灣本島平地最低溫出現在苗栗大河10.3度，今天白天高溫方面，北部、東北部高溫15度，馬祖9度，金門16度，澎湖、花蓮18到19度，台東23度，中部24度，南部26度左右。今天北部、東半部、恆春半島有短暫降雨，中部地區、南部山區也有零星短暫降雨，金馬也有短暫陣雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，明天白天冷氣團減弱，各地溫度逐漸上升，周四下一道鋒面來臨之前，溫度逐日上升，明天到周四白天，中南部高溫30度到31度，北部、東半部高溫25到26度，馬祖、金門、澎湖回升3到4度。

下道鋒面周四晚間接近，周五通過，緊接著新一波冷空氣南下，伍婉華指出，周五鋒面通過後，有冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，溫度又開始下降，北部周四高溫25度，周五將降到18度，周六再降到14度；南部未來3天，高溫將從31度降到28度，再下滑到24度。

伍婉華提醒，這波高溫都會下降，低溫預估周六清晨最冷，馬祖低溫5度，金門8度，中部以北、東北部10到11度，澎湖、南部、花蓮低溫13到14度，台東15到16度，下周一白天冷氣團減弱，溫度就會回升。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，伍婉華表示，明天開始水氣減少，隨冷氣團減弱，基隆北海岸、東半部、恆春半島和北部山區有零星短暫陣雨，其他各地降雨減少；下道鋒面影響，周四晚上到周五各地有降雨機會，北部降雨時間長，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，雨勢維持一天。

伍婉華表示，周六降雨區域會減少，北部、東半部、恆春半島仍有短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫雨，冷氣團減弱水氣也會減少；周日東半部有零星短暫陣雨，西部山區仍有殘留水氣，零星短暫降雨，下周一降雨縮減到花東，其他地方可見陽光。

下波強冷空氣有機會追雪，伍婉華表示，下波冷空氣影響，周五晚上到周日清晨，3000到3500公尺上高山，路面有結冰情況，溫度、水氣配合下，也有降雪機會。