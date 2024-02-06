遺憾來不及送給爸！他將孝親紅包「分送50名香客」...結局超驚喜

▲原PO透露父親在年前過世，已準備的孝親紅包無法送出。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

即將迎來農曆春節，不少人已經準備好發送給父母的紅包，不過就有一名網友表示，他的父親在前年已不幸辭世，原本包好的紅包也遺憾無法交到對方手中，於是他索性將這筆錢換成百鈔，並分裝在紅包袋裡，送給土地公廟的香客，沒想到卻獲得「意外驚喜」。

該名網友在臉書社團「匿名3公社」分享親身經歷，透露自己前年準備好過年紅包錢5000元後，還來不及交到父親手中，對方便與世長辭，於是他決定將這份愛捐出去，「把原本想包給爸爸紅包全換成了百鈔，分別裝在50個紅包袋裡，到土地公廟拜拜的時候，在其他香客的供品裡都放一個紅包。」

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原PO指出，他當時發完紅包後，就坐在一旁的涼亭靜靜看著，而大家收到驚喜紅包後，臉上洋溢著的喜悅也讓他感到相當開心，除了收穫好心情外，他竟也得到一份特別禮物，「不知道是不是心理作用，那年我的生意非常好，都不用自己出去跑業務，客人一個接一個的來。」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「太感人」、「施比受更有福」、「有心做認真做，都會有你想要的結果」、「土地公很靈的，你的想法祂一定能感覺到」、「不管是心理作用還是因為分享而得到土地公的庇佑，還是開心看到閣下有善循環的結果」、「你很有福氣，爸爸在天上看到你這樣一定很高興。」

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