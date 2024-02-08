女友幫打掃「動機不單純」　脫口1句話讓他傻眼了：愛整理還討人情

▲女友到原PO家大掃除。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「是在哈囉？」一名男網友發文表示，因為要過年了，所以家家戶戶都在大掃除。日前女友突然跑到他家，熱心幫忙大掃除，然而回家前，卻脫口一句話，讓他頓時傻眼，「你自己愛整理，你現在又要跟我討（人）情！」貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，因為要過年了，所以女友日前便突然詢問「要不要幫你家整理？」由於家中還有爸媽，所以他便婉拒，稱「我下班以後，我再自己整理」。

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只是原PO透露，女友後來趁著放假，還是跑到他家幫忙整理，「我整個傻眼，我還跟她說『你不要整理』。我很擔心她平常上班已經夠累了，還要整理我家裡」。

而讓原PO傻眼的是，「就在今天，我送她回家的時候，她跟我說『叫我過年要包紅包給她』。」聽到女友這席話，就讓他一頭霧水，並詢問原因，結果對方這時就解釋，因為自己有幫忙大掃除。

▲女友開口要紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

聞言，原PO更無法理解，於是忍不住直呼，「我有叫你不要幫我整理，你自己愛整理，你現在又要跟我討（人）情！」怎料女友聽了卻很不開心，直接轉頭回家。事後他也無奈表示，「（女友）到現在都沒有傳訊息給我，是在哈囉？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實包一個紅包沒什麼，但用這樣討的就很討厭」、「老實說，我也不喜歡這種感覺，我也沒請她幫忙整理，事後突然開口要紅包，這不是小不小氣，計不計較的問題，這是一種感覺問題」、「已經說不用來幫忙整理但女友硬要來整理，事後還討紅包，所以推測八成是預謀要拿紅包才整理，並不是自願來整理的好嗎」。

不過也有網友看法不同，「我相信以你的實力很快就單身了」、「其實你沒那麼喜歡她吧？喜歡她的話，這些都不是問題」、「其實過年包紅包給女友真的沒什麼，我老婆在交往的時候，我都有包個幾千塊給她，你女友還跑去你家整理家務」、「就算沒有打掃，包給女友，會怎樣嗎」、「整理沒整理都一樣！過年包一個紅包給女友開心一下又何妨」。