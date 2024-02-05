想訂餐廳年菜！老公拒絕喊「能者多勞」　她愣：大嫂、弟媳怎不煮

▲老公不讓原PO訂年菜。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節將至，很多人都會提前訂餐廳或訂年菜，藉此省去自己買菜、烹煮的時間，然而近日則有女網友發文表示，她本有意點餐廳年菜，卻被先生拒絕，還說叫她煮飯是因為「能者多勞」，讓她難以接受。貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，她因為不想要在過年期間煮飯給全家吃，所以今年本來要點餐廳的年菜，然而先生得知後，卻果斷拒絕她。她透露自己口中的全家「包含大伯一家、小叔一家」，因此先生就覺得是因為她愛計較，才不願幫全家煮菜。

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不只如此，先生還以「能者多勞」的說詞試圖說服，但原PO實在無法接受這種說法，為何這頓要由她負責？「大嫂怎不煮？弟媳怎不煮？」

貼文一出，底下網友紛紛回應，「直接訂飯店，錢大家一起出最公平」、「你就收一收回娘家啊」、「可以先請大嫂跟弟媳一起幫忙備菜、洗菜，她們不同意，你就跟她們一起擺爛」、「這就是嫁錯人的問題」、「我最討厭能者多勞這句話」、「都是當媳婦的，怎麼全部都你煮」。

還有網友直呼，「他能者多勞讓他煮」、「你老公煮」、「叫你老公煮，然後不要慣著他」、「跟你老公說，辛苦的是我又不是你，你憑什麼說我愛計較？你不計較的話，你去準備啊」、「那就回答：我愛計較，你不計較，你做啊」。