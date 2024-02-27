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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營擋韓國瑜接民主基金會董事長？　前藍委：別在董事會內亂搞

▲▼ 陳以信落選。（圖／記者林東良翻攝）

▲國民黨前立委陳以信。（圖／記者林東良翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

財團法人台灣民主基金會預計3月改組，依照過往案例是由立法院長兼任；不過，由於民進黨在17席董事中掌握9席，引發藍營擔憂綠營恐「卡韓」。對此，國民黨前立委陳以信表示，民進黨若不讓韓國瑜接台灣民主基金會董事長，就會犯下三大錯，包括違反章程精神、違反基金會慣例、讓台灣民主掃地，呼籲民進黨別在董事會內亂搞。

陳以信今日在臉書發文表示，若不讓韓國瑜接台灣民主基金會董事長，就會犯以下三大錯：第一錯是違反章程精神，根據捐助暨組織章程第八條第二項，董事人選規定「立法院院長、總統府秘書長、外交部長為本會當然董事」，且但書規定三人「應於交卸職務後解職，由繼任者自動遞補」。雖然第九條寫董事長應由董事會選舉，但由官方代表最高職務的立法院長擔任董事長，就是原始捐助章程的設置精神無庸置疑，因此讓韓國瑜接董事長就是符合章程精神行事而已。

陳以信指出，第二錯「違反基金會慣例」，台灣民主基金會於2003年設置時，當時國會的政治背景就是朝小野大，和現在情形雷同。當時就是由時任國民黨籍立法院長王金平出任董事長，後來2016年國會最大黨變成民進黨，時任立法院長蘇嘉全任立法院長後續接董事長，2020年後再換前立法院長游錫堃院長接，歷經三任院長兼任董事長已成慣例。因此，若不讓韓國瑜接董事長，就是打破慣例的不當作為。

陳以信提及，第三錯是「讓台灣民主掃地」，回顧當初設置台灣民主基金會目的，就是在國際間推廣台灣民主價值，而最佳代言者就是一個多元民主的立法院，因此才以立法院政黨比例組成基金會，並由立法院長擔任董事長，就是要讓國會議長代表台灣，走到各國宣揚台灣民主。

陳以信痛批，若民進黨為韓國瑜違反章程打破慣例，反要讓總統府秘書長或外交部長任董事長，用行政權在國際間代表台灣民主，那就正好證明台灣民主倒退，反在國際間讓台灣民主掃地顏面盡失，民主進步黨乾脆改名民主退步黨。

綜上三點理由，陳以信強調，他要以台灣民主基金會董事身份提出呼籲，民進黨不應在董事會內亂搞，意圖阻撓韓國瑜院長出任董事長，否則就是讓台灣民主在國際上丟臉鬧笑話，民進黨更將成為台灣民主的罪人。

對於有傳言稱民進黨不想讓韓國瑜院長接台灣民主基金會董事長，綠委吳思瑤今日受訪時駁斥，韓國瑜既然是現任立法院長，他來出任是依慣例，質疑「是誰說韓國瑜無法接任民主基金會的董事長？」

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