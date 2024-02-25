韓國瑜快閃國民黨共識營　噴金句「神仙老虎狗」鼓勵藍委努力

▲立法院長韓國瑜。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今（25）日是國民黨立法院黨團共識營第二天，晚宴時立法院長韓國瑜出席致詞，稱自己風塵僕僕從雲林趕來，致詞完要立刻趕回雲林，韓國瑜今天以「生旦淨末丑、神仙老虎狗」，來形容新一屆國民黨籍立委，並勉勵大家努力、團結，來做出選民心中的萬里長城。

韓國瑜表示，10多天前被總召傅崐萁告知要在花蓮辦共識營，一下就欣然接受，「我一定趕的來！」，今天從雲林坐車到高雄，再坐飛機到花蓮，30分鐘後要再回台中，並趕回雲林，「所以國道6號打通多重要。」

韓國瑜表示，「生旦淨末丑，神仙老虎狗」，神仙是瀟灑自在，老虎是火力全開，狗是努力奮鬥，選舉過程是努力奮鬥，看到人就拜託拜託，選上了發發紅包，大家都說恭喜，神仙瀟灑自在，現在在花蓮就是老虎，因為各位要準備質詢。

韓國瑜說，很多新進的立委不知道怎麼發揮，在座立委有三種方式進到立法委員，一個是爬進來的，像台中立委羅廷瑋，從里長助理，到當里長，再當市議員現在到立法院。而黨主席朱立倫主席是跳進來的，一下就跳到立法；不分區則是飛進來的，直接空降。產生方式不同，挑戰也不同，大家對你們的期待都是一樣的。

韓國瑜接著以一句話共勉之，「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇」，秦始皇是政治人物，死了兩千年，但萬里長城是政績。新的國會有新的期待，怎麼打造萬里長城是大家共同的期待，你飛進來的去年是專家今年是立法委員，你跳進來的什麼都沒幹過，都要特別認真。

韓國瑜回憶，立法院31年前，民進黨團總召柯建銘從牙醫直接跳進來做立委，自己則是縣議員爬進來的，只要認真一定有卓越表現， 「朱立倫第一次選吊車尾 ，隔幾年高票當選，所以什麼歷練都沒有做立法委員的，要特別用心。」

韓國瑜也以語言天才故事建議，一個天才可以講22個語言，要先學發音，認字型，然後找一本小說背起來，從頭被到尾，就進入西班牙文的領域。

另外，韓國瑜提及，立法院未來是茫茫預算、茫茫法案，每個委員先認養關心的法案，「分三個層次，國家當前最需要你做什麼， 你的選區需要你做什麼，你個人理想希望做什麼，抓緊法案吃透透。」

最後，韓國瑜表示，那天美國代表處長來立院拜訪，說從來沒看過這麼多記者，代表國人高度關注立法院，大家一起努力團結，打造更好的成績，做出選民心中的萬里長城。韓也舉起裝著茶的紅酒杯開玩笑表示，因為他要再趕回機場，「謹以一杯茶，碰手性騷擾，喝酒變酒鬼，祝大家共識營順利成功。」