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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱綠「卡韓」接民主基金會董事長　吳思瑤駁：照慣例由韓國瑜出任

▲▼行政院長立法院食安專案報告，立法院長韓國瑜多次提醒官員與委員應互相尊重發言權。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

財團法人台灣民主基金會負責推廣國際交流，董事長依例由立法院長兼任，3月改組後預計由立法院長韓國瑜循例接任，而民進黨在17席董事中掌握9席，藍營指控綠營恐「卡韓」。對此，民進黨立委吳思瑤今（27日）受訪時表示，韓國瑜既然是現任立法院長，他來出任是依慣例，「非常好奇，是誰說韓國瑜無法接任民主基金會的董事長？」

吳思瑤質疑，非常好奇，是誰說韓國瑜無法接任民主基金會的董事長？又近一步揣測是民進黨會阻撓韓國瑜接任民主基金會的董事長？消息自哪來？在立法院有一分證據講一分話，每天都在打假，實在是太多內耗。民進黨尊重體制，也會依循相關法規，所以民主基金會有他自身的章程、組織功能，我們會依循慣例，韓國瑜既然是現任立法院長，他來出任是依慣例，也是過去長久以來的作為。

吳思瑤指出，民主基金會的任務是要擴大台灣跟更多民主國家合作、交流，要在正確的路上去推展台灣的外交事務，去拓展台灣的外交空間，這樣的重要宗旨與功能，是社會未來持續要關注與鞭策的。

馬文君擬接任外交國防委員會召委？吳思瑤強調，不需要公督盟來提醒，這是立委自己審議過的利益迴避原則，非常遺憾，國民黨一再說要推動國會改革，但只是擴權，國會改革真正的理念是，國會要有權又有責，享有監督權力，但同時也要履行國會議員應當承擔的義務與責任，而「責」就是自我要求、自律、必要的利益迴避，這是最基本的底線。

吳思瑤指出，馬文君過去涉入國防採購爭議事件，現在還留在外交國防委員會，甚至可能出任召委，嚴重違反利益迴避原則，更違逆社會觀感，不只馬文君，國民黨有案在身的委員也搶進司法法制委員會，或本身有家族土地利益的也搶進內政委員會，這些都違反利益迴避原則的負面教材。

吳思瑤直言，明天要推派委員名單還要選舉召委，不僅公督盟的呼籲，社會的批評及民進黨的一再提醒，都請國民黨懸崖勒馬，讓國會改革成真，就從自我要求開始。

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