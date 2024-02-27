整片橘紅火海！台中工廠空地電纜狂燒　千萬消防車操到飄白煙

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市烏日區一處工廠今日凌晨3時許傳出火警，現場空地有大量電纜線燃燒，火勢也往一旁廠房延燒。警消出動泡沫化學車以及大量人力搶救，傳出化學車操到飄白煙。台中消防溪湳分隊表示，因現場火勢面積大，開啟化學車6線救災，疑似機器運轉稍熱，加上天冷，才飄出白煙，後續車輛運作正常，無故障。

▲台中烏日一處工廠今日凌晨傳嚴重火警，現場化學消防車強力運轉救災，機器稍熱、天冷，飄出白煙。（圖／民眾提供，下同）



台中消防指出，今（27）日3時44分獲報，烏日區溪南路二段68巷工廠火警，派遣第三大隊與轄區溪湳分隊等9單位前往搶救，出動24輛各式消防車、64名消防人員，由由大隊長詹仁傑擔任指揮官。

現場為工廠外空地大量電纜燃燒，以及一層樓鐵皮工廠部分燃燒，空地燃燒面積為200平方公尺（約60坪）、廠房燃燒面積約30平方公尺，現場無人傷亡，詳細起火原因待調查釐清。

該工廠負責人深夜趕抵現場，見大量電纜莫名燒毀，也不曉得原因，說明現場電纜大部分是新的，也不太可能會自燃，損失金額難以估計。

此外，現場傳出一輛泡沫化學消防車疑似因救災故障，車身飄出陣陣白煙。溪湳分隊回應，該車並無故障，是因現場火災面積大，開啟化學車全部6線灌救，疑似因強力運作，導致系統稍微過熱，加上天氣寒冷，熱氣湧出，才冒出白煙，後續檢查過後，消防車運作也無異常。

該輛化學泡沫車是去年9月起至溪湳分隊服役，能以泡沫、乾粉或其他滅火劑，執行化學物質火災。一台要價至少千萬起跳，今日火警著實「操了一下」。