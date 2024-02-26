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社會 社會焦點 保障人權

跳軌救人18歲男身分曝！回憶過程「來不及拉上月台」　學校記功

記者劉人豪／新北報導

台鐵板橋站24日發生落軌意外，一名76歲婦人上午8點左右沒站穩掉落軌道，旁邊的18歲李姓男學生發現後，立即跳下救人，最後雙雙平安。據了解，李男目前就讀新北市永平高中三年級，他向《ETtoday新聞雲》表示，事情經媒體報導後，學校對於他救人的行為記功，也強調當時有先評估安全後才做出跳下去救人的決定，因來不及拉到月台上，所以把婦人拉到安全地帶，等站務人員來安排路線後才返回月台。

▲▼ 跳軌救人 。（圖／翻攝自當事人threads）

▲日前跳軌救人的男學生，他強調有先評估安全後才做出跳下去救人的決定。（圖／翻攝自當事人threads）

李男表示，當時他與友人坐在椅子上吃東西，有注意到該名婦人不太正常，之後突然聽到一個很輕的石頭聲，本來還以為是手機掉下去，沒想到旁邊等車的人直接喊「她掉下去了」，於是他從椅子上跳起來，看到那名婦人在軌道上，且當時地上已經亮紅燈，「但我左右看了一下，還沒看到火車的燈光跟火車頭，所以直接跳下去」，因為來不及拉到月台上，所以把婦人拉到軌道跟軌道中間的安全地帶，且一直安撫婦人並且按著她不讓他亂跑，直到站務人員來安排路線，2人才回到月台上。

▲▼婦人墜落軌道，18歲學生跳下將人救起。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲婦人失足墜落軌道，18歲學生跳下救人。（圖／記者陸運陞翻攝）

李男說，不知道哪來的勇氣去跳下軌道救人，而且也不是盲目的跳，有先評估火車有沒有來、注意自己的安全，台鐵的站務人員其實動作都很快，但還是會來不及，火車也有煞車，只能說真的是很驚險。

▲▼ 跳軌救人 。（圖／翻攝自當事人threads）

▲李男說活18年第一次進偵訊室。（圖／翻攝自當事人threads）

李男向《ETtoday新聞雲》強調，他有先評估安全後才做出跳下去救人的決定，就他所知，那位落軌的婦人只有跌下去的外傷而已，事情經過媒體報導以後，家人都很關心他，而學校也幫他記了大功獎勵。

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