2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：原來是選妃手段

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨發文求問，有位50歲朋友去年離婚，眼看小孩都長大了，資產也算雄厚，目前打算開間小店，找個年輕妹妹來上班，有意藉此發展關係，「不知此方案是否可行？」沒想到，話題掀起熱烈回響，還有苦主現身說法，表示自己有兩任女友，都是被中年的飲料店老闆追走的。

PTT一篇「50歲男要怎樣娶到25歲女生？」的PO文，引起一陣討論，就有網友直言，推薦在學區附近開飲料店，「不要不信！我有兩任女朋友就是被飲料店老闆追走的，剛查了一下，開一間麻古、得正、可不可這種有點潮潮的飲料店，差不多400萬左右，賺不賺錢一回事，你就當作是在投資老婆。」

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他透露，「那時追走我女朋友的也是個4、50歲的老頭，我女朋友才18歲，常常被帶去吃陶X屋，5百塊的餐點在那個時候，我根本就消費不起，沒多久女朋友就跟老闆在一塊了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

起先，原PO並不知道是飲料店老闆的介入，才導致他和女友分手，「後來跟那間飲料店早班的夜校生交往，不到半年，前女友跑來跟我說，我現任女友搶他男朋友，這才得知飲料店老闆同時跟她們兩人交往，一開始還覺得奇怪，怎麼兩個人都做店長，一個早班、一個晚班，而且還都加薪，原來是飲料店老闆選妃的手段。」

對此，鄉民紛紛回應，「兩頂綠帽的經驗，不簡單，給推」、「那我退休也要來開飲料店，感謝分享」、「我已經在談加盟了」、「兩頂綠帽的經驗，太硬派了...給推」、「感謝分享，我要去研究加盟了」、「幫QQ」、「我是信了拍拍」。