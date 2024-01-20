店家10點開門！他訂100杯飲料「要求10點送到」：不算奧客吧

▲很多人愛喝手搖飲。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

多數飲料店都會寫明營業時間，近日就有網友發文表示，他因得知某飲料店10時營業，所以他就請店家10時整將飲料送到，「有提早預訂就不算是奧客了吧？」怎料店家卻似乎感到困擾，讓他不解。貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他們公司因為早上10時要開會，所以他決定提前訂飲料，「大概100杯而已」。上網查詢後，他得知某飲料店的營業時間是10時，「我請他們10點送到應該不過分吧？」然而店家反應卻與他所想像的不同。

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原PO透露，店家接到他的電話後，語氣一副很困難的樣子，但「你10點營業，我10點喝到飲料有什麼問題嗎？」店家就公告10時開門營業，不管對方要多早起床、要派多少人力，應該都與他無關，「我因為有提早預訂就可以無視店家營業時間，有提早預訂就不算是奧客了吧？」

貼文曝光後，一票網友直搖頭，「奧客從來都不會覺得自己是奧客」、「煮茶備料要時間啊，而且要為你多備又要10點送到開早的是要多早去」、「100杯，妳實在應該買現成瓶裝的就好」、「你以為飲料一秒就能變100杯出來嗎？不用備餐時間喔？如果你行，你來泡看看」。還有網友調侃，「記得跟你老闆說，9點上班，9點要到公司；5點下班，5點要到家，我等著看」。

另也有網友認為，「10點營業，10點就要能買到飲料這點沒錯！支持，前置時間是店家要準備的。但10點營業，不代表10點就要送到啊，你有本事不會10點去門市拿喔」、「他如果前一天訂，然後是10點門市自取的，店家準備不出來就是店家問題！但如果他要外送，腦子進水才會這樣要求吧」。