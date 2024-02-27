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正妹「交友神器狂配對」卻脫不了單！她曝2要求：過分嗎　全場笑了

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友外型條件不差，有多次被追求及搭訕的經驗，同時也有在玩多個交友軟體，陸續和不少配對的男生約會，怎料全都無疾而終，讓她疑惑又委屈，感嘆自己的要求並不多。然而，眾人在看完她的約會條件後，紛紛留言吐槽「是把男生當肥羊嗎？難怪妳一直單身。」

女網友在論壇「mobile01」感慨，「不知不覺單身好幾年了，覺得自己條件不差，有過被追求的經驗，走在路上也被搭訕過幾次，玩了幾款交友軟體，也都配對到很多人，但總是聊天到一半或約會之後就沒下文，覺得很莫名。」

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她表示，自己的要求並不多，只是希望在約會時，男方可直接開車接送她，然後地點選較精緻一點的餐酒館，「我不想自己精心打扮的妝容，因為騎機車滿頭大汗或被安全帽弄得很狼狽；還有總不能第一次約會，就帶我去吃平價的義大利麵店吧？真的很不浪漫耶！」

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

最後，原PO也直言「真的覺得連兩個條件都做不到的男生，怎麼好意思出來玩交友軟體、交女朋友啊？」

對此，許多網友不以為然，紛紛回應「如果我是男生，不會一開始就請女生到那麼貴的餐廳用餐，因為不曉得還有沒有下次呢」、「看來妳條件還不夠」、「淒美的愛情故事」、「太棒了！我沒有車」、「妳有點拜金的樣子，但是條件不夠，所以沒有下文了」、「樓主是不是反串？曾經在交友軟體碰上這樣的女生」、「妳有沒有想過，對方可能並不想當提款機+司機」。

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