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單身時很會玩！5星座「一愛上死心塌地」　驚人反差看呆了

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲你的另一半也是單身時愛玩，死會後對你死心塌地嗎？（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

占星YouTuber安德魯在安德魯的賤聲房頻道中點名，有「5個星座」單身時始終給人愛玩、花心、多情的感覺，但當他們真正愛上一個人，就會死心塌地比任何人都還穩定、義無反顧，全心全意投入和付出，單身與戀愛時的反差極大，讓人跌破眼鏡，不禁懷疑是不是同一人。

安德魯盤點單身愛玩，愛上後卻超死心塌地的「5星座」，除了參考太陽外，也要將月亮星座考慮進去：

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1.雙魚座

對感情充滿浪漫幻想，甚至有些多情的雙魚座，標準與要求高又嚴格，但常因別人對他好而將感動「誤以為是喜歡」，不知不覺陷入曖昧的泥淖裡。其實雙魚座內心對未來的另一半有張完美藍圖，戀愛時卻因代入感太強，在還不夠了解對方的情況下，很容易替心儀對象加分而忽略現實層面的致命缺點，只要感覺對了，就會自動套上濾鏡不斷美化對方。

「感情」對雙魚座而言太重要，在未碰到心動對象，他不會與人交惡，而是抱持先相處、多了解的心態，卻讓人誤認為他花心又愛玩，其實是包容性比較大；若對對方一點感覺都沒有、所有條件都沾不上邊，他絕不搞曖昧。屬於多情卻不濫情的星座，只是不好意思拒絕別人或拒絕得不夠明顯，讓人覺得他有點花心。

2.天秤座

天秤座常常在放電而不自知，天生有股吸引人接近的特質，社交能力好、又愛交朋友，也讓人感覺他好像很愛玩、很花心。事實上，天秤座也是不知道怎麼拒絕別人、想當好人的星座，對無感的人拒絕得不會太明顯，加上要進入感情時會有撞牆期，對未來的不確定性常常猶豫不決。

常被誤會愛玩、花心的原因之一，還有天秤座未明確說出「喜歡，或不喜歡」對方，沒給答案的模糊地帶加上天生桃花爆棚、選擇多，一時無法做出決定，就像花蝴蝶處處留情。然而，當天秤座愛上一個人，會為了對方犧牲很多，甚至打破堅持已久的原則。

 情侶示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲巨蟹座一旦愛上了，就會把對方放在第一位。（示意圖／達志）

3.巨蟹座

溫柔體貼又會觀察小細節、有同理心的巨蟹座，因「對每個人都很好」而常引人誤會。談戀愛初期不會全心投入，怕受傷的他選擇邊走邊看，一旦認定、愛上了，就會把對方擺在第一位。因為他平時缺乏安全感，當喜歡上一個人時知道該怎麼做才會讓對方有安全感；但若碰到的巨蟹座是常搞失蹤，常讓人擔心受怕，你可能只是他「試水溫」的對象。

4.雙子座

會被人誤會單身愛玩，是因為雙子座實在太會撩了，嘴巴甜又不吝嗇讚美人、人緣要不好很難。其實很多時候雙子座的撩人是不經意的，單純覺得有趣好玩，但一不小心就擦槍走火。年輕時的雙子座因不知道自己要的愛長什麼樣子，常活在當下，因此只要感覺對了就迅速踏入一段感情，當發現與想像中不一樣，就會再另尋對象，給人定性不夠的印象。

然而若真的遇見愛的人，雙子座無敵死心眼，內心也很揪結。別看他沒什麼責任感，只是把這份真誠的態度用在對的人身上。

5.射手座

很多單身的射手座都很懂撩，但處處留情的他背後一定有故事，曾受過嚴重創傷的射手座玩起來比誰都還瘋，在感情中受過傷而不抱有希望時，他會開始黑化；但若碰到喜歡的人，感覺對了又聊得來，射手座就會抱持著「試試看」的心態看看是否有發展機會，若剛好在試探磨合期突然迸出愛的火花，他願意為愛犧牲付出的程度，可能連另一半都不敢相信。

射手座愛上一個人後會非常虐自己，不只專情，還會把對方寵上天，甚至樂此不疲，就看你有沒有這個功力能駕馭，才能看到他不為人知的一面。

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