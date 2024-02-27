路上被叭轉頭譙髒話！15歲田徑少年遭保時捷惡煞暴打　全身傷棄賽

記者賴文萱／高雄報導

屏東一名15歲國中生為了參加港都盃田徑賽北上高雄，沒想到24日晚間在瑞豐夜市附近被一輛保時捷突按喇叭嚇到，不爽轉頭開罵「叭X小！」，竟遭駕駛率眾下車拿棒球棒狂毆。受害的國中生被打到全身多處擦挫傷，手機也被摔壞，最後不得不棄賽。

▲15歲少年被按喇叭不爽開嗆，遭台中棒球隊下車暴打。（圖／記者賴文萱翻攝）

這名挨打的國中少年為了參加高雄港都盃全國田徑錦標賽到高雄，24日晚間跟同學在瑞豐夜市附近人行道，被路上一輛保時捷喇叭聲嚇到，隨即轉頭開嗆「叭X小！」加髒話，沒想到這個舉動卻惹禍上身。

保時捷上的29歲李姓嫌犯因遭嗆聲心生不滿，立即夥同4名友人下車攻擊，其中一名20歲陳姓嫌犯更手持棒球棍痛毆國中生，導致他身體多處擦挫傷，最後全身擦挫傷，只得棄賽。

▲台中棒球隊下車暴打國中生。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續循線追查犯嫌，25日0時5分將涉案的2車5嫌李姓男子（84年次）、陳姓男子（93年次）、陶姓男子（85年次）、陳姓男子（94年次）、潘姓男子（91年次）到案偵辦，他們也都坦承不諱，警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌依法究辦。

▲警方循線查獲5名嫌犯，查扣作案棍棒。（圖／記者賴文萱翻攝）