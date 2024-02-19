少年慘遭泰國屁孩「打到昏迷住院」　竟只因為長太帥！

▲泰國一名15歲少年因為「長太帥」被小混混打到住院。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

泰國烏隆府（Udon）發生離譜事件，15歲少年穆永（Mooyong）與友人外出時，在路上被另一群素不相識的青少年圍毆，傷勢嚴重到昏迷住院，而一切竟只是因為「他長得太帥」，讓對方很嫉妒。

Thaiger報導，穆永11日晚間被送至萬隆王儲醫院（Bandung Crown Prince Hospital），陷入昏迷整整2天，在甦醒後才於14日受訪，向第3電視台講述事發經過。

穆永回憶，他與另外4個朋友騎車要去剪頭髮，途中被另外4名青少年攔下挑釁「要不要來打一架」，無奈詢問為什麼火氣這麼大，對方卻聲稱是因為嫉妒「你長得很帥」。

穆永表示，那群青少年揮舞著2把槍，讓一行人根本無法反擊。在爭執期間，他的脖子突然遭16歲的巴斯（Bas）重擊，當場失去意識。幸好，同行友人見狀，立刻把穆永抬上車，緊急奔向醫院，但也因為太過著急，讓他沿路拖著腳而多了腿傷。

當地居民表示，犯案少年年齡約12至16歲，來自隔壁沙功那空府（Sakon Nakhon）的多個地區，上月疑似槍殺了另一名受害者，但迄今沒有逮捕任何嫌疑犯，該案件也沒有任何進展。

當地社區領袖詹克奧（Boonhome Jankhiao）認為，這群少年可能是在模仿沙繳府（Sa Kaeo）另一起婦女遭少年謀殺的案件。他認為，對於少年犯從輕處罰，可能會鼓勵他們犯罪。但目前為止，當地警方及政府尚未針對穆永案作出官方回應。