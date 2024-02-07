新北房仲疑搶前東家生意！店門口遇前同事爆衝突　遭2人圍毆

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名男房仲日前與前東家同事有搶生意的糾紛，沒想到4天後，見2名前同事在店門口聊天時，疑聽到2人對他辱罵髒話，他前去理論時，遭2人圍毆，員警獲報到場，2人表示是男房仲先挑釁「不然你打我啊」，盛怒下才毆打對方，警訊後將依傷害罪送辦。

▲鄭男遭前同事圍毆，警方到場對雙方進行詢問 。（圖／翻攝社會事影音）

據悉，38歲鄭姓男子原本在新店區某房屋公司擔任房仲，後來跳槽到隔壁的另家房仲公司，沒想到後續鄭男在買賣房屋時，疑搶了前東家的生意，引起前同事不滿，2日晚間，前同事直接登門談判揚言「開戰」，鄭男下班後酒後到轄區派出所報案，員警見他有喝酒，要他酒醒再來。

▼警方到場對雙方進行詢問 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到4天後，6日晚間6時許，鄭男從店門口走出時，見隔壁的前同事24歲王男與55歲莊男在門口聊天，疑聽到王男罵髒話，於是向前詢問是不是在罵他，雙方爆發激烈拉扯，2間房仲公司員工看到趕緊上前勸架。

警方獲報到場時雙方已無衝突，王、莊2人向員警表示，當時在店門口聊天，鄭男主動上前說「如果我有做錯的地方，我道歉」、「不然你打我啊」，在言語挑釁後動手要推人，雙方才爆發肢體衝突。事後雙方均要驗傷提告，將依傷害罪送辦。