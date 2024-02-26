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精進台灣燈會高鐵燈區　台南25日離場交通大幅改善

▲2024台灣燈會連續2天湧入大量人潮，燈區旁26公頃臨時停車場均約於晚上7時左右，管制車輛進入，改引導至歸仁十三路開放路邊停車，讓離場交通大幅改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會連續2天湧入大量人潮，燈區旁26公頃臨時停車場均約於晚上7時左右，管制車輛進入，改引導至歸仁十三路開放路邊停車，讓離場交通大幅改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會24日在高鐵台南站旁啟燈後，連續2天湧入大量人潮，燈區旁26公頃臨時停車場均約於晚上7時左右，管制車輛進入，改引導至歸仁十三路開放路邊停車，讓離場交通大幅改善。

▲2024台灣燈會連續2天湧入大量人潮，燈區旁26公頃臨時停車場均約於晚上7時左右，管制車輛進入，改引導至歸仁十三路開放路邊停車，讓離場交通大幅改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市府團隊立即檢討調整各項交通疏運作為，包含汽車停車場增加進、離場動線與分流、汽機車停車場增設路線導引牌面、增加公共運輸接駁能量等，25日晚上的散場交通已有明顯改善，包括大停車場內出場車流順暢，大部分時間均不需等待、台鐵沙崙站排隊等候時間也大幅縮短、燈區周邊道路擁塞情形也降低許多，進離場的交通疏導與效率均明顯提升。市府提醒遊客假日時可多多利用萬國通路的停車場，轉搭紫線接駁車，可避開燈區主要車流路段。

▲2024台灣燈會連續2天湧入大量人潮，燈區旁26公頃臨時停車場均約於晚上7時左右，管制車輛進入，改引導至歸仁十三路開放路邊停車，讓離場交通大幅改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，2024台灣燈會24啓燈首日，高鐵燈區26公頃大停車場(H1)湧入大量車潮，市府發現有離場車流於場內久候問題，市府團隊於當日燈會結束立即檢討，主因概為持續有車流進場以及離場出口導引不足，25日經協請工務局迅速施做大武路分流入口、警察局協助滿場入口管制進入及加強疏導離場道路交通、以及調整增加離場出口車道並分流，已有效大幅降低停車場車輛離場等候時間。

▲2024台灣燈會連續2天湧入大量人潮，燈區旁26公頃臨時停車場均約於晚上7時左右，管制車輛進入，改引導至歸仁十三路開放路邊停車，讓離場交通大幅改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，市府亦持續呼籲開車民眾，假日來訪可停放萬國通路觀光工廠停車場，地點位於台86快速道路大潭交流道下的中正南路上，停車後再搭乘紫線免費接駁車，可省去進入燈區路程，離場時又可迅速接上台86快速道路，是避開車潮方便快速的選擇，歡迎來訪民眾多加利用。

▲2024台灣燈會連續2天湧入大量人潮，燈區旁26公頃臨時停車場均約於晚上7時左右，管制車輛進入，改引導至歸仁十三路開放路邊停車，讓離場交通大幅改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府指出，經與台鐵公司檢討台鐵沙崙線的路線容量，台鐵公司配合調度車廂，除沙崙線正班車外，加班車開20班次，預備編組開行6班次，沙崙線昨25日共計疏運近2萬進出站人次，民眾排隊順序良好、疏運速度順暢。

另為讓汽車駕駛及機車騎士可再更清楚知道燈會停車場及周邊機車停車區位置，交通局將針對中正南路段、歸仁大道及大武路等路段之重要節點處再增設「燈會大型停車場」及「燈會機車停車區」等導引牌面強化辨識，請用路人依循導引牌面至停車場停放車輛，切勿違規停車影響行人安全與交通秩序。

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