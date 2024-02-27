律師控半路被攔開罰闖紅燈　女警呼叫6人支援包圍他！台南警回應

▲律師控女警呼叫3車6名支援警員到場，質疑執法過當。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名林姓律師2月19日下午，駕車行經安平區遭騎機車的陳姓女警攔查，指稱林男闖紅燈要開單舉發。林男要求女警出示違規事證，並表示拒絕簽收欲改成郵寄舉發單，女警不僅拒絕郵寄、還呼叫3車6名支援警員半包圍林男，讓他備壓力而被迫留在原地，林男指控員警疑執法過當涉強制罪問題。

林律師表示，2月19日下午近1時30分左右，他駕車行經台南安平區慶平路與平通路580巷口，1名騎機車女警騎過來攔查，認為他闖紅燈要開單告發。他當時要求女警提出他違規的事證，並表明拒絕簽收通知聯、詢問女警能否以郵寄送達？

林律師說，對他的要求，女警竟一再對他稱「如不簽收，單子不會給」、「沒有義務要郵寄」。他質疑，若不給單子，之後如何繳罰款？」女警隨即呼叫支援警力，竟有3車6名員警到場支援，對他呈半環狀包圍情勢，他備感壓力而被迫留在原地。林律師認為該女警有涉嫌使人行無義務之事的強制罪問題。

林律師說他上網查詢交通裁罰相關規定、並告訴女警，縱使他拒絕簽收，也應把通知聯交給他，女警聞言才交付通知聯給他，並請警網撤離。為此，林律師也向台南市警局提出陳情，要求市警局說明女警請求3車6員警到場做半環狀包圍的執法依據與目的為何？

台南市警四分局回應指出，有關民眾指稱「員警攔查交通違規疑似執法過當」案，經查陳情林姓民眾，2月19日於慶平路與平通路580巷口（慶平路東向西）闖越紅燈，經四分局育平派出所陳姓女警見狀，攔停於慶平路與健康三街口舉發交通違規。

經查林民19日闖越紅燈違規屬實，陳員攔停舉發，於現地即告知攔停事由，並說明舉發單簽收程序，過程中林民頻頻打斷對話，且執意要求舉發單事後郵寄送達，經陳員告以與程序不符，林民即使用手機持續查詢，遲未表示是否簽收舉發單。

陳員因與林民說明未果，考量女警單獨執勤恐有安全疑慮，即呼叫線上警力前來協助，待支援警力（共計5名）抵達現場，有向林民表示「是來瞭解事發經過」、「無須緊張」等，林民即遞出律師公會證質問：「現在發生什麼事情」、「為什麼要把我包圍？」支援警力自始均於一旁警戒，未有任何不法行為。

四分局警方強調，近年來交通稽查屢見發生襲警案例，現場單名女警請求支援警力，是基於保護執勤安全之目的，並非林民所認知包圍，且沒有執法過當情事，特澄清說明，以捍衛員警執法尊嚴。