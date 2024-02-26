警執法過激又亂開單！屢遭申訴...板橋分局列優先汰除名單

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋分局一名潘姓警員，值勤時常出現狀況，取締還會挑釁民眾，讓民眾失去理智爆走吃上妨害公務官司，也曾用過激手段執法，曾因逮捕一名酒駕民眾，卻以自己百公斤體重、用臀部重壓在民眾頸部，經法院判處4個月徒刑可易科罰金。因屢屢出狀況，板橋分局除將其立即調離現職外，並列為優先汰除名單。

▲民眾等待停車格時察看手機，潘員開單告發。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，警專31期畢業的潘姓警員，從警至今8年，出勤狀況還算正常；2019年潘員服務於後埔派出所，執行酒駕攔查勤務時，發現一名男子有酒駕情況，取締時遭到男子辱罵，潘員卻將民眾摔倒後，還以百斤體重壓制其頭、頸部，還不斷來回摩擦，造成民眾臉部擦挫傷，經法院裁定判刑確定，並賠償30萬元。

▲民眾遭連續告發，氣得下車紀錄警員執法過程並提出申訴。（圖／記者陸運陞翻攝）

今年（113）初，潘姓警員執法再度出現缺失；1月份時，一名男子開車停在路旁打雙黃燈，等待停車格時並察看手機，潘員對其連續開出玩手機、並排停車罰單，發生爭執後，又以妨害公務將對方送辦，但經申訴後全部撤銷；2月份又亂開酒駕單據，遭到分局督察組發現查辦，經查實處以調職、記過處分。

▲民眾等待停車格，潘員上前取締併排停車告發。（圖／記者陸運陞翻攝）

板橋分局長陳宇桓強調，將秉持不庇縱、不掩飾態度調查，依法嚴懲，以維警譽。分局已啟動調查，於筆錄製作完成後，將依法移送新北地方檢察署偵辦。另潘員在執行本案酒測取締過程違反相關作業規定，後拒不配合機關調查，本分局於調查後核予記過處分並調離現職，未來列入優先汰除對象。