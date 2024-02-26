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嫌犯慘死警局！屏東殺人警起底　石明謹氣炸：把罪犯當英雄

屏東殺人惡警起底　石明謹：非首次、曾對無辜少年踹頭挨告

▲有民眾PO出疑似現場目擊狀況。只見5名員警包圍竊嫌。（圖／擷取自翻轉大高屏交通違規臉書）

圖文／CTWANT

屏東縣恆春分局建民派出所爆發執法過當疑雲，詹姓員警日前逮捕死者蔡姓慣竊時，疑因死者抵抗且出言侮辱，施以警棍壓制卻造成蔡男胰臟破裂身亡，且現場3員警都未開啟密錄器，事件曝光掀起議論，詹員不僅遭停職，還被法院收押。曾任警職的知名球評石明謹指出，詹員3年多前在新北市中和分局任職時，也曾私刑對少年踹頭，態度十分囂張，過程全被民眾拍下PO網，石明謹直言「不正視問題，警察的名譽也隨之掃地」。

石明謹在臉書發文表示，「這篇文章還不到4年，沒想到文章中的員警，調任屏東，就在昨天動用私刑打死人」。他透露這篇文章曝光，就接到多年未聯繫的研究所同學電話，「對方說XXX（中和某長官）問能不能把文章撤下來，說這幾位同仁平常很認真，績效很好，破了很多案子」。

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石明謹表示當時自己未答應，並告知對方，「在黑社會裡也有很認真在暴力討債，也有績效很好的，但還是黑社會」，這起踹頭案的結果，因為和家屬達成和解，以執勤時有「心理壓力」，無法控制情緒，並非真有傷害、恐嚇意圖，被地檢署不起訴處分「所以大家還能看到這篇文章」。

不過石明謹有感而發指出，「不正視問題，把罪犯當英雄，最後死了一個無辜的竊賊（偷機車罪不致死），那個號稱認真的警察將不再是警察（這次恐怕難逃法網），警察的名譽也隨之掃地」。

詹姓員警在調任恆春後發生嫌犯死亡案件，據自由時報報導，不少同僚對該員執法過程很有意見，據一名派出所員警透露，詹員執勤時宛如穿上「戰甲」，變了一個人，對於涉案者講粗口又動粗，簡直像40年前的「老電啊（老刑警）」，許多老學長也直言「詹員遲早出事」，沒想到竟會發生這樣嚴重的情況。

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