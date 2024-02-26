再揭醫美名醫惡行！為省清運費　針頭染血廢棄物竟丟捷運垃圾桶

▲醫美診所院長吳紹琥涉將診所醫療廢棄物，裝箱丟進捷運站內垃圾桶。（圖／翻攝臉書）

記者黃哲民／台北報導

北市醫美診所院長吳紹琥因涉走私胎盤素來台為客戶施打，今年（2024年）初被檢方約談後聲押禁見，法官改裁定交保50萬元，他另被控僅因想節省清運費，竟將用過的針頭與染血醫療廢棄物丟進捷運站垃圾桶，吳男被起訴後改口認罪，台北地院審結，認定吳男情堪憫恕，依《廢棄物清理法》輕判6月徒刑、得易科罰金，併科罰金5萬元，可上訴。

本案法官認定吳紹琥犯行情堪憫恕的理由，主要為吳男丟棄的醫療廢棄物僅用1個紙箱盛裝，「數量非鉅」，被人檢舉後，經台北市府環保局會同，已由吳男整箱取回交給合格廠商清理，未繼續造成人員或環境危害，本件所犯罪名法定刑為1年以上5年以下徒刑，「有情輕法重之憾」，因此酌減其刑。

本案發生於去年（2023年）3月4日，吳男將自己經營的診所用過的針頭、注射軟管、藥品玻璃空瓶與沾染人體血液的各類醫療廢棄物，裝在1個大紙箱帶到台北捷運忠孝復興站內的垃圾桶丟棄，有乘客發現不對勁，向站務人員檢舉反映。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

環保局獲報派人到場小心翻檢，確認箱內裝的都屬有害事業廢棄物的「感染性廢棄混合物」，依規定須存放在紅色的「有害廢棄物專用袋」，並應交給合格廠商清運，而箱內1張生技公司請款單寫著吳男全名，讓環保局循線查出這些醫療廢棄物，就來自捷運站旁吳男經營的醫美診所。

吳男坦承到捷運站倒垃圾，但起初辯稱箱內所裝的針頭等物沒有感染性、也沒接觸人體，不應被視為需要專業廠商清運的有害事業廢棄物。

檢方認為這些廢棄物不乏尖銳物，還沾有人體體液，況且吳男診所明明簽約委託專業清運廠商，可見他很清楚診所產出的醫療廢棄物不能亂丟，卻為了省錢而便宜行事，起訴他涉犯《廢棄物清理法》任意棄置有害事業廢棄物罪嫌。

吳紹琥在審理中改口認罪，自承每月收入20萬元要扶養3名家人，法官認為吳男終究坦承犯行，依情堪憫恕規定輕判6月、得易科罰金18萬元，併科罰金5萬元得易服勞役50天，可上訴。吳男另案涉走私須經核准才能輸入的胎盤素注射劑，目的同樣是為了節省成本，仍由台北地檢署偵辦中。