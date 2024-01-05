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社會 社會焦點 保障人權

「回春名醫」走私胎盤素交保50萬　單幫客找移民署官員掩護被羈押

▲▼整形名醫吳紹琥涉走私胎盤素、行賄海關案遭約談移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲整形名醫吳紹琥（中）涉走私胎盤素，檢方訊後聲請羈押禁見，法院裁定交保50萬元 。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱「回春名醫」的北市醫美診所院長吳紹琥，涉託單幫客陳博洋與兒子辜昌濂，多次走私須經核准才能輸入的胎盤素注射劑，時任移民署派駐松山機場的分隊長田家龍，涉護航陳男2人利用公務通道屢次成功闖關，台北地檢署指揮廉政署搜索約談，今依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌聲押禁見吳、陳2人，台北地院晚間裁定吳男交保50萬元，陳男羈押禁見。

辜昌濂與田家龍昨（4日）深夜訊後，經檢方諭令各交保5萬元與40萬元，田男去年（2023年）3月退休，他在本案目前是涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌，後續將釐清有無收受賄賂而包庇走私等對價案情。

吳紹琥畢業於台大醫學系，曾任榮民總醫院內科醫師、國防醫學院臨床講師，現於北市開設整形診所，還經營1間旅館副業，2016年間，吳為旅館資金需求，向楊姓女友借400萬周轉後不想還，竟告楊女涉嫌詐欺，因此被依誣告罪判刑6月、緩刑2年。

▲▼吳紹琥醫師。（圖／翻攝臉書）

▲整形名醫吳紹琥。（資料照／翻攝臉書）

2019年間，吳紹琥找另名潘姓女友幫忙，從香港夾帶胎盤素等藥品回台被查獲，隔年吳開立處方箋當證明，企圖掩護潘女獨自帶藥回台時被抓包，又因偽證、偽造文書等罪被判刑。

有了2次走私禁藥被逮經驗後，吳紹琥涉從2022年10月起，改找經常到日本、韓國帶貨的單幫客陳博洋、辜昌濂父子檔，多次夾帶胎盤素注射劑等醫美藥品回台，每次數盒、1盒10劑，單盒價格比合法購買的便宜數千元，吳男取得這些未經主管機關核准輸入的藥劑後，疑似提供給曾罹患癌症的養生作家林女等人使用。

▲▼整形名醫吳紹琥涉走私胎盤素案，前移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍涉貪污移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊前分隊長田家龍（中），涉掩護單幫客走私胎盤素入境，檢方訊後諭令交保40萬元。（圖／記者劉昌松攝）

廉政署接獲線報指出，吳紹琥找來的單幫客屢次順利闖關，是因為時任移民署駐松山機場國境事務分隊長田家龍，涉利用自己可走公務通道免查驗職權，幫忙把胎盤素針劑夾帶入境後，再將非法藥品交還單幫客。

檢廉蒐證多時，4日搜索7個地點，並依《貪污治罪條例》圖利罪、《藥事法》輸入禁藥等罪嫌，約談吳紹琥4人到案，訊後諭令田男與辜男各交保40萬元與5萬元，並聲押禁見吳、陳2人，台北地院今（5日）下午召開聲押庭訊問，晚間裁定吳男交保50萬元、陳男羈押禁見。

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