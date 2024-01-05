「回春名醫」走私胎盤素交保50萬　單幫客找移民署官員掩護被羈押

▲整形名醫吳紹琥（中）涉走私胎盤素，檢方訊後聲請羈押禁見，法院裁定交保50萬元 。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱「回春名醫」的北市醫美診所院長吳紹琥，涉託單幫客陳博洋與兒子辜昌濂，多次走私須經核准才能輸入的胎盤素注射劑，時任移民署派駐松山機場的分隊長田家龍，涉護航陳男2人利用公務通道屢次成功闖關，台北地檢署指揮廉政署搜索約談，今依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌聲押禁見吳、陳2人，台北地院晚間裁定吳男交保50萬元，陳男羈押禁見。

辜昌濂與田家龍昨（4日）深夜訊後，經檢方諭令各交保5萬元與40萬元，田男去年（2023年）3月退休，他在本案目前是涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌，後續將釐清有無收受賄賂而包庇走私等對價案情。

吳紹琥畢業於台大醫學系，曾任榮民總醫院內科醫師、國防醫學院臨床講師，現於北市開設整形診所，還經營1間旅館副業，2016年間，吳為旅館資金需求，向楊姓女友借400萬周轉後不想還，竟告楊女涉嫌詐欺，因此被依誣告罪判刑6月、緩刑2年。

▲整形名醫吳紹琥。（資料照／翻攝臉書）

2019年間，吳紹琥找另名潘姓女友幫忙，從香港夾帶胎盤素等藥品回台被查獲，隔年吳開立處方箋當證明，企圖掩護潘女獨自帶藥回台時被抓包，又因偽證、偽造文書等罪被判刑。

有了2次走私禁藥被逮經驗後，吳紹琥涉從2022年10月起，改找經常到日本、韓國帶貨的單幫客陳博洋、辜昌濂父子檔，多次夾帶胎盤素注射劑等醫美藥品回台，每次數盒、1盒10劑，單盒價格比合法購買的便宜數千元，吳男取得這些未經主管機關核准輸入的藥劑後，疑似提供給曾罹患癌症的養生作家林女等人使用。

▲移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊前分隊長田家龍（中），涉掩護單幫客走私胎盤素入境，檢方訊後諭令交保40萬元。（圖／記者劉昌松攝）

廉政署接獲線報指出，吳紹琥找來的單幫客屢次順利闖關，是因為時任移民署駐松山機場國境事務分隊長田家龍，涉利用自己可走公務通道免查驗職權，幫忙把胎盤素針劑夾帶入境後，再將非法藥品交還單幫客。

檢廉蒐證多時，4日搜索7個地點，並依《貪污治罪條例》圖利罪、《藥事法》輸入禁藥等罪嫌，約談吳紹琥4人到案，訊後諭令田男與辜男各交保40萬元與5萬元，並聲押禁見吳、陳2人，台北地院今（5日）下午召開聲押庭訊問，晚間裁定吳男交保50萬元、陳男羈押禁見。