傾倒廢棄物還逃稅！雲林13鄉鎮慘遭蹂躪　檢警逮65人9收押

▲雲林檢警耗時一年朔源追緝，破獲營建廢棄物非法集團，循線查出13鄉鎮、超過25筆土地遭廢棄物之堆置、回填，危害重大。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

不肖業者咨意傾倒廢棄物事件頻傳，檢警單位持續追蹤查緝，並於日前提起公訴。雲林地檢署去年5月查獲雲林縣水林鄉不法集團涉嫌違反廢棄物清理法，認有擴大偵辦之必要，指揮溯源追查，經多次搜索、勘驗徹查共計13鄉鎮逾25筆土地多達上百車次傾倒、回填廢棄物，逮65名嫌疑人，其中9人聲押獲准，其餘2萬至50萬不等金額交保。

雲林地檢署說明，檢察官莊珂惠接獲北港警分局移送案件，去年5月22日凌晨4時許，在水林鄉蕃薯村附近產業道路，查獲林姓（62年次）、李姓（49年次）、劉姓（59年次）等司機分別駕駛裝載有營建廢棄物之砂石車在該處逗留，涉嫌違反廢棄物清理法，認有擴大偵辦之必要，指揮北港警分局、台西分局、雲林縣刑警大隊、環境管理中心、縣府環保局、農業處、水利處及地政事務所等單位積極溯源。

破獲以董姓（74年次）、賴姓（84年次）、鍾姓（76年次）為首的營建廢棄物非法集團，此案連同清運司機、地主、土尾仲介等人，共查獲57人，分別涉有違反廢棄物清理法第46條第3款之違法提供土地回填廢棄物、同法第46條第4款之違法清除、處理廢棄物；稅捐稽徵法第43條之幫助逃漏稅捐、刑法第320條第2項之竊佔；商業會計法第71條第4款之故意遺漏會計事項不為紀錄使財務報表生不實結果；洗錢防制法第14條第1項之洗錢；森林法第51條第1項之未經同意於保安林擅自墾殖占用等罪嫌，並於日前提起公訴。

經朔源追緝，案於查獲上開3台砂石車後，經過3次搜索、2次現場勘驗，查獲有董某所經營之土資場、賴某所經營之企業社，涉嫌與經營之車隊、即某工程有限公司鍾姓負責人及司機9人，自2022年11月間至2023年5月22日被查獲時止，經與52名地主、土尾仲介之配合，以合法掩飾非法之方式，在之台西、口湖、水林、麥寮、四湖、東勢、元長、虎尾、斗南、褒忠、莿桐、崙背鄉等共計13鄉鎮，超過25筆土地，傾倒、回填內容包含有大小廢磚屑、廢磁磚、廢水泥塊，甚至廢鋼筋之營建廢棄物，多達上百車次。

罪嫌致使雲林縣過半鄉鎮之農地、魚塭遭回填營建廢棄物，甚至竊佔河川地、水利用地、交通用地、保安林地，進行營建廢棄物之堆置、回填，危害重大。另查獲土資場所屬公司從2021年迄2023年6月共逃漏稅捐610萬元，工程有限公司從2022年11月迄於2023年5月間，亦以漏開發票方式，漏報銷售額730餘萬元。

雲林地檢署於偵辦中陸續傳喚65名犯罪嫌疑人，其中13名向雲林地方法院聲請羈押，9名獲准，餘4名交保、限制出海出境。另地主、土尾仲介52名分別以新臺幣2萬元至50萬元不等金額交保，全部交保金額累計超過300萬元。並查扣拼裝車2台、砂石車4台、挖土機6台，暨現金40多萬元。

▲雲林檢警耗時一年朔源追緝，破獲營建廢棄物非法集團，循線查出13鄉鎮、超過25筆土地遭廢棄物之堆置、回填，危害重大；土資場及工程公司逃漏稅數百萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）