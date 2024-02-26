　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飯煮不夠！婆婆遞給媳「半碗飯」被拒火了　一票看傻：實在有夠髒

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲婆婆將吃過的飯遞給原PO。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不想吃又錯了嗎？」一名女網友發文表示，日前婆婆那邊的親戚來到家裡作客，於是煮了一桌豐盛菜餚，然而，因為飯煮不夠，所以婆婆就將吃到剩不到半碗的飯遞給她。當下她因不敢吃這種吃剩的飯，所以便拒絕，怎料卻因此被說個性不好。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，日前因婆婆那邊的親戚到家做客，所以婆婆便煮了一桌菜。身為媳婦的她在廚房幫忙，但等到忙完後準備用餐，「才發現沒飯了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO當下其實不太在意，想說吃菜即可，但婆婆見狀後，「立刻把她裝滿一大碗、吃到剩不到半碗（裡面還滿是綜合菜渣、湯汁）的白飯作勢遞給我！」由於她實在不敢吃別人的口水，也不敢吃那種吃剩的飯，所以便告訴婆婆「不用啦！你吃就好」。

▲▼喜宴,婚宴,辦桌,尾牙,請客,佛跳牆,米糕,油飯,土雞,冷盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

怎料這句話卻讓婆婆覺得自己的好意被辜負，於是指責原PO個性不好相處，「連這樣都覺得髒！」對此，原PO便不解，「我不想吃又錯了嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「超噁心，我一定回：我沒有習慣吃別人吃剩的」、「誰要吃她的剩飯啊」、「那一碗像『噴』（廚餘）的東西，她老公或是你老公也不吃吧」、「有夠誇張，婆婆的口水也敢叫人吃？實在有夠髒」。還有網友開玩笑，「真不會做人！直接把那碗噴，挪過去給她兒子吃，不就兩全其美了」。

ET快訊
醫美名醫惡行再＋1　染血針頭亂丟遭罰
「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動
8旬嬤心臟驟停「7醫院拒收」身亡！　南韓政府祭最後通牒
台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒
把酒精當額溫槍！他雙眼被噴　求償502萬結果曝
武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送
恐怖女租屋堆滿垃圾　十幾具貓犬屍骨活活餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴：一堆人搶著要

威力彩衝5.3億！3星座財運爆棚　命理師：第1名正偏財都旺快去買

趕不上列車　日本妹伸雨傘「強迫開門」！列車長1招反制…全場大讚

嫌犯慘死警局！屏東殺人警起底　石明謹氣炸：把罪犯當英雄

宅男弟脫單！幸福喊「合過八字是正緣」　家人崩潰：積蓄被騙光

飯煮不夠！婆婆遞給媳「半碗飯」被拒火了　一票看傻：實在有夠髒

啪啪後急問「這件事」！婦科名醫笑了：你的精子沒那麼厲害

「1款低調包包」路上超多人拿　男女都愛！網認證：百搭又便宜

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴：一堆人搶著要

威力彩衝5.3億！3星座財運爆棚　命理師：第1名正偏財都旺快去買

趕不上列車　日本妹伸雨傘「強迫開門」！列車長1招反制…全場大讚

嫌犯慘死警局！屏東殺人警起底　石明謹氣炸：把罪犯當英雄

宅男弟脫單！幸福喊「合過八字是正緣」　家人崩潰：積蓄被騙光

飯煮不夠！婆婆遞給媳「半碗飯」被拒火了　一票看傻：實在有夠髒

啪啪後急問「這件事」！婦科名醫笑了：你的精子沒那麼厲害

「1款低調包包」路上超多人拿　男女都愛！網認證：百搭又便宜

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

用到蘇丹紅辣椒！北市曝「香辣豬肉產品」流向　全聯菜䔕餅已全下架

再揭醫美名醫惡行！為省清運費　針頭染血廢棄物竟丟捷運垃圾桶

韓國瑜祝賀日本天皇「生日快樂」　朱立倫、柯文哲舊地重遊零互動

藍擬召委禮讓黃珊珊？賴士葆電話被打爆　急澄清「我挺羅明才」

「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動

神曲〈NIGHT DANCER〉爆紅破億點擊！　imase宣布7／17來台開專場

郭靜暴瘦3公斤拼了！　預告開唱「火辣露1部位」

台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒

寄存證信函也沒用！房客租約到期「賴著不搬」…悲喊：我中風了

米哈遊申請《星布谷地》新商標　外界狂猜布局模擬經營新作

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

新北超正女警爆紅！IG找到了

低溫特報擴大　明晨最冷

久沒逛東區！韓貨女裝店「低消60元」全傻了

下波全台有雨！強烈冷氣團接力　最低溫時間曝

LV上衣被媽拿去拜拜　變「太子爺聯名款」！

芭樂只排第二！常見水果纖維含量排行曝

妻子年收350萬！全職主夫過超爽：每天自然醒

今晨9.2℃回冬！　下波強冷空氣「全台有雨」更凍感

台男赴日旅遊第二天　在東大寺遭撞死

台灣晚間9：48發生有感地震

企業最愛大學生調查「成大蟬聯第1」　北科大躍技專龍頭

民俗專家警告2種人不能「鑽轎腳」

女友求歡被拒「不知我餓多久？」他回這句全場噴笑

更多熱門

相關新聞

婆婆指定媳婦煮糖醋排骨！回絕竟被洗臉

婆婆指定媳婦煮糖醋排骨！回絕竟被洗臉

「長輩有長輩的樣子才能得到晚輩的尊敬」！有名媳婦透露，婆婆日前要她煮糖醋排骨，要看合不合胃口，但媳婦因為不會，所以拒絕了，豈料婆婆酸言酸語的說，平常兒子都說老婆很會煮，結果「這麼簡單的菜，妳活到3、40歲都還不會？！還敢說自己會煮」，媳婦這時則不甘示弱，拿出專業會計財報，立馬回嗆婆婆，網友看了則紛紛叫好。

小姑半夜愛得火熱「狂喊1句」　她睡不著

小姑半夜愛得火熱「狂喊1句」　她睡不著

逛商圈花628元！夫轟浪費錢：忘了有家庭嗎

逛商圈花628元！夫轟浪費錢：忘了有家庭嗎

夫妻鬧到要離婚！婆婆勸：要融入老公家庭

夫妻鬧到要離婚！婆婆勸：要融入老公家庭

大姑過完年「突討8900年夜飯」4人均攤！人妻嗆笑死

大姑過完年「突討8900年夜飯」4人均攤！人妻嗆笑死

關鍵字：

婆婆吃飯毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

Makiyo去賭場輸光3000萬！

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

新北超正女警爆紅！IG找到了

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面