飯煮不夠！婆婆遞給媳「半碗飯」被拒火了　一票看傻：實在有夠髒

▲婆婆將吃過的飯遞給原PO。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不想吃又錯了嗎？」一名女網友發文表示，日前婆婆那邊的親戚來到家裡作客，於是煮了一桌豐盛菜餚，然而，因為飯煮不夠，所以婆婆就將吃到剩不到半碗的飯遞給她。當下她因不敢吃這種吃剩的飯，所以便拒絕，怎料卻因此被說個性不好。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，日前因婆婆那邊的親戚到家做客，所以婆婆便煮了一桌菜。身為媳婦的她在廚房幫忙，但等到忙完後準備用餐，「才發現沒飯了！」

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原PO當下其實不太在意，想說吃菜即可，但婆婆見狀後，「立刻把她裝滿一大碗、吃到剩不到半碗（裡面還滿是綜合菜渣、湯汁）的白飯作勢遞給我！」由於她實在不敢吃別人的口水，也不敢吃那種吃剩的飯，所以便告訴婆婆「不用啦！你吃就好」。

怎料這句話卻讓婆婆覺得自己的好意被辜負，於是指責原PO個性不好相處，「連這樣都覺得髒！」對此，原PO便不解，「我不想吃又錯了嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「超噁心，我一定回：我沒有習慣吃別人吃剩的」、「誰要吃她的剩飯啊」、「那一碗像『噴』（廚餘）的東西，她老公或是你老公也不吃吧」、「有夠誇張，婆婆的口水也敢叫人吃？實在有夠髒」。還有網友開玩笑，「真不會做人！直接把那碗噴，挪過去給她兒子吃，不就兩全其美了」。