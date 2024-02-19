夫妻鬧到要離婚！婆婆苦勸「嫁進來要融入老公家庭」　她更火了

▲原PO最近和老公吵到要離婚。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「婆婆你確定你是來勸和的嗎？」一名女網友發文表示，她近日老公鬧到要離婚，結果婆婆得知後，卻告訴她「大家都是磨合來的，媽媽我不喜歡你們鬧到離婚，我們嫁進來就是要融入別人的家庭」，讓她聽了更火大。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和老公最近因某事溝通許久沒共識，所以便動了離婚的念頭。她坦言，兩人吵架就已經讓她覺得心很累了，怎料婆婆的一席話讓她更火大。

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婆婆得知小倆口吵架，便告訴原PO，「我兒子個性這樣你也知道，就互相遷就，大家都是磨合來的」。婆婆也說，她不喜歡兩人鬧到要離婚，因為「我們嫁進來就是要融入別人的家庭，要幫忙老公的家庭！」

原PO聽到後，不禁傻眼直呼，「婆婆你確定你是來勸和的嗎？為什麼我會越聽越火？」而轉頭看了老公，對方也只是坐在旁邊繼續滑手機。

▲原PO聽了婆婆的話反而更火大。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些人是無法溝通的」、「是要互相X小，真的很討厭這種動不動就『互相』」、「是要互相沒有錯，但不是只有一人在付出、委屈」、「結婚是創造自己的新家庭，什麼叫嫁進來去融入別人的家庭？媽寶家庭才有的思想」、「因為他們是自己人啊，怎麼會有婆婆不護著自己的寶貝兒子呢」。

還有網友猜測，「婆婆這招是勸離不勸和」、「你婆婆心機好重，搞不好他心裡在笑呢」、「有些婆婆反而是勸離不勸和，如果婆婆是為你們好的話，我覺得你可以試著跟婆婆講看看，真的不行那就免談」。