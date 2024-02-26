超丟臉！遊日本藏王樹冰「一群台灣人嘻笑插隊」　老外開罵也不理

▲有台灣旅客插隊，遭罵後仍不理會。（圖／翻攝自藏王樹冰官網）



記者施怡妏／綜合報導

日本山形縣「藏王樹冰」是當地最有名的奇景，一名網友前往當地旅遊，卻遇到一群嘻皮笑臉的台灣人插隊，還惹怒在場日本人、歐美人，但插隊的民眾仍不理會，讓他火大忍不住開罵「下西下井，不知羞恥！」貼文一出，網友也紛紛罵，「台灣人是不是素質越來越低落了」。

有網友在臉書「爆廢1公社」發文，一家三口到山形市藏王樹冰旅遊，因人潮眾多，有一群嘻皮笑臉的台灣人竟然插隊，甚至無視其他人的罵聲，假裝聽不懂，「沒水準拜託不要出國丟臉，下西下井，不知羞恥！」

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更讓他傻眼的是，一家三口還被誤認成一夥的，歐美老外對著他們開罵，經過解釋後對方也道歉了，並繼續罵這群沒水準插隊的人，也惹怒日本當地人，不斷碎念抱怨。原PO坦言，其實也有不少台灣旅客抱怨，但面對眾人的指責，插隊的人仍無動於衷，他憤怒直呼「一群台灣土炮同時惹怒多國人！」不過該篇文章稍早已被刪除。

貼文曝光，掀起網友討論，「不要臉一家人」、「我去日本還有看到台灣阿伯在觀光地點、他們的遊覽車後面尿尿」、「以前去日本，飯店人員還追上車去點哪間房間連毛巾、浴巾都帶走的」、「真的丟臉丟到國外去」。