恐怖！男搭電梯強搶女鄰居財物　 沒得手竟「美工刀割她臉」

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區22日發生一起強盜案，一名郭姓男子長期失業，日前於住處搭乘電梯時，持美工刀強行奪取林姓女住戶財物，林女未交付，被郭男持刀割傷臉部，郭男隨後逃逸，警方隔日逮到郭男並將他送辦。

▲無業男搭電梯強搶女鄰居財物。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在22日晚間11點多，警消獲報，三民區中山一路巷弄內有人受傷，救護人員趕抵現場，發現傷者是大樓內一名31歲林姓女住戶，她指稱遭鄰居持美工刀割傷臉頰，救護人員將她送往醫院處置。

警方調查，47歲郭男長期無業缺錢花用，發現隔壁林姓女住戶常獨自出入，因此萌生歹意。當日郭男搭乘電梯回住處時，見同層住戶林姓女子同進電梯便趁機下手，在電梯內強逼林女交付財物，喊「把錢交出來」。

林女不肯，更冷靜勸說郭男，表示若犯下強盜案件還會去坐牢，郭男則在林女掙扎過程中，持美工刀不慎割傷林女的臉頰，隨後倉皇奔出電梯門逃逸。

▲▼郭男預謀犯案，手上提著一袋衣服，預備逃亡過程中隨時更換。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方組成專案小處並調閱監視器，追查郭男逃逸方向，發現郭男一路變裝，監視器拍到，郭男於大樓信箱間與電梯內穿著同套衣服，而到停車場就開始變裝，且一路躲避大路口監視器，試圖製造斷點。

警方隔日清晨6點，於苓雅區生日公園逮到郭姓男子，見郭男留宿公園椅子，並發現他身邊有一袋衣服，都是逃亡過程中換下的衣物。警方詢後，依強盜未遂、恐嚇取財、傷害罪將郭男移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押獲准。

▲無業男遭移送後，羈押獲准。（圖／記者吳世龍翻攝）