拍警取締違規遭關切 　男嗆「雞雞歪歪」...交通隊蒐證送辦

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局交通隊昨日配合監理站取締白牌車，在彰化火車站前，有1名男子正拿著手機拍攝，員警立即前往關切「你有需要幫助」、男子大喊「我不能拍照喔」，員警離去前還對男子說了一聲「謝謝」，未料男子竟嗆，「彰化警方都這樣喔」、「雞雞歪歪」，影片被上傳到網路社群，引發議論，交通隊表示，已檢據相關資料移送刑大偵辦。

▲彰化員警遭民眾嗆聲。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

根據「社會事新聞影音」PO出的影片，事發地點在彰化市中正路二段，彰化車站前，道路旁有明顯告示寫上，「此路段禁止臨停違者拖吊」，當時警方正在與彰化檢理站執行取締違規白牌車，一旁還有民眾，男子拿起手機拍下警方執勤過程，其中一名員警往男子的方向走近，先問他「有什麼事嗎」、「我想問你有什麼事」、「你有需要幫忙嗎」。

▲彰化員警與監理站取締違規白牌車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

男子疑似認為警方刻意阻止拍攝，感到不耐煩的說「啊是不能拍嗎」，「站在這邊不行拍是不是」，員警說「可以可以，我沒有說不行啊」，男子嗆他說「1239走開」，最後警方說了聲「謝謝」就離開。警方離去後，男子還自言自語的說「彰化警方都這樣喔」、「雞雞歪歪」。

此影片引發民眾議論，紛紛認為「在公開場合正大光明錄影並無不妥」、「民眾有情緒反應也不理智」，彰化交通分隊副隊長吳銘添表示，當時員警上前了解關心該男子拍攝動機後，認無違法違規事由，未加干涉；由於該民眾在警方離開後，背後口出不雅言詞行為，已檢據相關資料移送刑事警察大隊偵辦。