IT男斜槓開「黑粒仔」賭場　不到一周就被抄！再搜出K他命

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區從事資訊業的一名男子，不甘於領取工作死薪水，竟夥同友人在新生街民宅地下室開設，俗稱黑粒仔的天九牌賭場，賺取場地費用及抽頭金。中和警方獲報，昨天（25日）前往攻堅查緝，當場逮捕該名男子及員工，以及12名賭客，並查扣賭具天九牌、賭資及抽頭金，警方將其帶回偵辦。

▲警方查獲林男所經營的天九牌賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事電腦零件販售相關工作的19歲林姓男子，由於平時開銷過大，每個月的薪水入不敷出，竟然租下1樓工作場所的地下室，與31歲葉姓友人共同經營天九牌賭場。上週起，2人分別四處呼朋引伴，下班後就在地下室開賭。沒多久，警方接獲情資，向檢察官聲請搜索票前往查緝。

▲警方在辦公室查獲搜出K他命2.3公斤。（圖／記者陸運陞翻攝）

昨天凌晨3時許，埋伏的警方發現賭客陸續進入開賭，見機不可失，出動30多名警力持搜索票前往破門查緝，當場逮獲林男、葉男等人，在場的廖姓、鄒姓賭客共14人也連同帶回。警方在現場除了查扣賭資431700元、抽頭金28900元、骰子、天九牌、監視器鏡頭等證物，另外搜出毒品K他命2.3公斤。

▲警方將林男、同夥葉男以及賭客12名帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

遭逮的林男供稱，因平時花銷過大，又染有吸毒惡習，每個月薪水都不夠花用，才會租下工作店面地下室，兼職經營天九牌賭場，並在每場賭局抽取百分之5的抽頭金作為收入。詢後，警方將林男、葉男2人依賭博、違反毒品危害防制條例罪，移送新北地檢署偵辦，其餘12名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。